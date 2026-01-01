Eclipse Kura er et Java- og OSGi-baseret framework, der forvandler en Linux-maskine til en administreret IoT edge-gateway. Det abstraherer det lavtliggende arbejde med at afstemme industrielle protokoller, normalisere datapakker, buffere offline data og publicere telemetri til en cloud-broker, så integratorer kan fokusere på at forbinde aktiver og skrive forretningslogik i stedet for at skulle håndtere de grundlæggende systemer.

At køre Kura på en VPS giver industrielle integratorer, OEM'er og IoT-konsulenter et reproducerbart staging-miljø til gateway-konfigurationer, før de sendes til fysisk hardware. Den browserbaserede administrationskonsol eksponerer hver wire-graf, driver og cloud-forbinder eksternt, så du kan prototype mod rigtige PLC'er og MQTT-brokere uden at skulle klargøre dedikerede edge-enheder.