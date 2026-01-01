Udrul Eclipse Kura med et-klik installation.
Open source Java/OSGi IoT edge-rammeværk til felt-gateways med indbygget Modbus, OPC-UA, BACnet og MQTT-konnektivitet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Eclipse Kura
Eclipse Kura er et Java- og OSGi-baseret framework, der forvandler en Linux-maskine til en administreret IoT edge-gateway. Det abstraherer det lavtliggende arbejde med at afstemme industrielle protokoller, normalisere datapakker, buffere offline data og publicere telemetri til en cloud-broker, så integratorer kan fokusere på at forbinde aktiver og skrive forretningslogik i stedet for at skulle håndtere de grundlæggende systemer.
At køre Kura på en VPS giver industrielle integratorer, OEM'er og IoT-konsulenter et reproducerbart staging-miljø til gateway-konfigurationer, før de sendes til fysisk hardware. Den browserbaserede administrationskonsol eksponerer hver wire-graf, driver og cloud-forbinder eksternt, så du kan prototype mod rigtige PLC'er og MQTT-brokere uden at skulle klargøre dedikerede edge-enheder.
Vigtige funktioner i Eclipse Kura
Feltprotokoldrivere
Indbyggede drivere til Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 og CAN bus lader dig afspørge PLC'er og sensorer uden at skrive brugerdefineret kode.
Visuel wiregraf
Kortlæg drivere, aktiver, filtre og cloud-udgivere som en visuel dataflowgraf direkte i den browserbaserede administrationskonsol.
Skyforbindere
Udgiv telemetri til Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub eller enhver MQTT-broker med offline buffering og store-and-forward levering.
OSGi-runtime
Hot-deploy signerede bundter og driverpakker over-the-air for at udvide gatewayadfærd uden at genstarte rammeværket.
Containerorkestrering
Administrer arbejdsbelastningscontainere på gatewayen fra den samme admin-brugerflade, der blander edge-orkestrering med traditionelle Kura-dataflows.
Fjernadministration
Konfigurer hvert snapshot, driver og sikkerhedspolitik fra webkonsollen, så en flåde af gateways kan omkonfigureres fra ét sted.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Eclipse Kura
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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