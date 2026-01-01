Udrul Postiz i enkeltklikinstallation
Open source planlægningsplatform for sociale medier med AI-drevet indholdsoprettelse til 15+ netværk fra et enkelt dashboard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Postiz
Postiz er et open source-alternativ til dyre SaaS-værktøjer til sociale medier, der lader dig planlægge, administrere og analysere din tilstedeværelse på tværs af X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord og mere fra én samlet grænseflade. Dens indbyggede AI-integration med OpenAI genererer opslagsforslag og autoudfyldelser, mens en Canva-lignende editor håndterer visuelt indhold.
Selv-hosting af Postiz på din VPS holder din indholdsstrategi og analysedata private, fjerner abonnementsgebyrer pr. plads og giver teams ubegrænset planlægningskapacitet med brugerdefinerede integrationer via N8N, Make.com og Zapier.
Vigtige funktioner i Postiz
Multiplatformplanlægning
Planlæg og udgiv på 15+ sociale netværk samtidig fra en delt indholdskalender med træk-og-slip-omplanlægning og bulk CSV-import.
AI-indholdsgenerering
OpenAI-integration foreslår opslagstekst, færdiggør udkast og hjælper med at skræddersy budskaber til hver platforms publikum – hvilket sparer timer med manuel skrivning.
Indbygget visuel editor
En Canva-lignende editor lader dig designe billeder og brandede grafikker direkte i Postiz uden at skifte til et separat designværktøj.
Teamsamarbejde
Rollebaseret adgangskontrol og godkendelsesprocesser lader flere bidragydere administrere sociale konti, samtidig med at brandkonsistens og overblik opretholdes.
Automatiseringsintegrationer
Native forbindelser til N8N, Make.com og Zapier lader dig udløse indlæg fra eksterne begivenheder og bygge ende-til-ende indholdsautomatiseringspipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Postiz
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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