Op til 70% rabat på Postiz

Udrul Postiz i enkeltklikinstallation

Open source planlægningsplatform for sociale medier med AI-drevet indholdsoprettelse til 15+ netværk fra et enkelt dashboard.

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40,99kr./md.
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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Postiz

Postiz er et open source-alternativ til dyre SaaS-værktøjer til sociale medier, der lader dig planlægge, administrere og analysere din tilstedeværelse på tværs af X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord og mere fra én samlet grænseflade. Dens indbyggede AI-integration med OpenAI genererer opslagsforslag og autoudfyldelser, mens en Canva-lignende editor håndterer visuelt indhold.

Selv-hosting af Postiz på din VPS holder din indholdsstrategi og analysedata private, fjerner abonnementsgebyrer pr. plads og giver teams ubegrænset planlægningskapacitet med brugerdefinerede integrationer via N8N, Make.com og Zapier.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Postiz

Multiplatformplanlægning

Planlæg og udgiv på 15+ sociale netværk samtidig fra en delt indholdskalender med træk-og-slip-omplanlægning og bulk CSV-import.

AI-indholdsgenerering

OpenAI-integration foreslår opslagstekst, færdiggør udkast og hjælper med at skræddersy budskaber til hver platforms publikum – hvilket sparer timer med manuel skrivning.

Indbygget visuel editor

En Canva-lignende editor lader dig designe billeder og brandede grafikker direkte i Postiz uden at skifte til et separat designværktøj.

Teamsamarbejde

Rollebaseret adgangskontrol og godkendelsesprocesser lader flere bidragydere administrere sociale konti, samtidig med at brandkonsistens og overblik opretholdes.

Automatiseringsintegrationer

Native forbindelser til N8N, Make.com og Zapier lader dig udløse indlæg fra eksterne begivenheder og bygge ende-til-ende indholdsautomatiseringspipelines.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Postiz

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dages tilfredshedsgaranti

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