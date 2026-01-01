Postiz er et open source-alternativ til dyre SaaS-værktøjer til sociale medier, der lader dig planlægge, administrere og analysere din tilstedeværelse på tværs af X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord og mere fra én samlet grænseflade. Dens indbyggede AI-integration med OpenAI genererer opslagsforslag og autoudfyldelser, mens en Canva-lignende editor håndterer visuelt indhold.

Selv-hosting af Postiz på din VPS holder din indholdsstrategi og analysedata private, fjerner abonnementsgebyrer pr. plads og giver teams ubegrænset planlægningskapacitet med brugerdefinerede integrationer via N8N, Make.com og Zapier.