n8n er en platform til automatisering af arbejdsgange, der forbinder applikationer, tjenester og API'er via en visuel nodebaseret grænseflade. Den giver enkeltpersoner og teams mulighed for at automatisere gentagne opgaver, synkronisere data på tværs af værktøjer og bygge tilpassede integrationspipelines – alt sammen uden at låse data fast i en tredjeparts cloud. Med hundredvis af indbyggede noder, understøttelse af brugerdefineret JavaScript-logik og hændelsesdrevet udførelse via webhooks og tidsplaner håndterer n8n alt fra simple notifikationer til komplekse forretningsprocesser i flere trin.

Selv-hosting af n8n på din VPS betyder, at din arbejdsgangslogik, API-legitimationsoplysninger og udførelsesdata aldrig forlader din infrastruktur. Du får ubegrænsede arbejdsgangsudførelser uden prissætning pr. opgave og fuld kontrol til at udvide, sikkerhedskopiere og versionere dine automatiseringer præcis som nødvendigt.