Udrul n8n med ét kliks installation
Open-source workflow automatiseringsplatform med en visuel node-baseret editor til at forbinde apps, API'er og tjenester.
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Hvad du kan bygge med n8n
n8n er en platform til automatisering af arbejdsgange, der forbinder applikationer, tjenester og API'er via en visuel nodebaseret grænseflade. Den giver enkeltpersoner og teams mulighed for at automatisere gentagne opgaver, synkronisere data på tværs af værktøjer og bygge tilpassede integrationspipelines – alt sammen uden at låse data fast i en tredjeparts cloud. Med hundredvis af indbyggede noder, understøttelse af brugerdefineret JavaScript-logik og hændelsesdrevet udførelse via webhooks og tidsplaner håndterer n8n alt fra simple notifikationer til komplekse forretningsprocesser i flere trin.
Selv-hosting af n8n på din VPS betyder, at din arbejdsgangslogik, API-legitimationsoplysninger og udførelsesdata aldrig forlader din infrastruktur. Du får ubegrænsede arbejdsgangsudførelser uden prissætning pr. opgave og fuld kontrol til at udvide, sikkerhedskopiere og versionere dine automatiseringer præcis som nødvendigt.
Vigtige funktioner i n8n
Visuel Arbejdsgangsbygger
Træk-og-slip-nodeeditor lader dig designe flertrinsautomatiseringer visuelt, med realtidsudførelsesforhåndsvisninger for at fejlfinde hvert trin.
Hundredvis af Integrationer
Indbyggede noder dækker populære apps, databaser og API'er – fra Slack og GitHub til PostgreSQL og HTTP-anmodninger – klar til brug uden brugerdefineret kode.
Brugerdefineret JavaScript-logik
Skriv JavaScript direkte i workflow-noder for at transformere data, anvende forretningslogik eller kalde enhver ekstern API, der ikke er dækket af indbyggede integrationer.
Webhooks og Planlægning
Udløs arbejdsgange øjeblikkeligt via webhooks, på en cron-tidsplan eller som reaktion på begivenheder fra tilsluttede tjenester uden polling.
Selvhostet dataejerskab
Alle workflowdefinitioner, API-legitimationsoplysninger og eksekveringslogfiler forbliver på din VPS uden gebyrer pr. eksekvering og uden brugsgrænser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre n8n
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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