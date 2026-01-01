Implementer Activepieces med enkeltklikinstallation
Open source no-code automatiseringsplatform med 200+ integrationer og indbygget AI-agentsupport.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Activepieces
Activepieces er en gratis, open source-automatiseringsplatform, der lader dig forbinde dine apps og automatisere gentagne opgaver via en visuel træk-og-slip-bygger – ingen kode påkrævet. Med over 200 integrationer, der dækker produktivitetsværktøjer, kommunikationsplatforme, databaser og AI-tjenester, fungerer den som et selv-hostet alternativ til Zapier og Make.
Hvad der adskiller Activepieces, er dets native AI-først-design: du kan bygge intelligente agenter, der bruger LLM'er til at ræsonnere og handle, forbinde til MCP-kompatible værktøjer og køre brugerdefinerede JavaScript- eller Python-trin, når no-code ikke er nok. Fordi alt kører på din egen infrastruktur, forlader dine API-nøgler, kundedata og forretningslogik aldrig dine servere – og der er ingen brugsgebyrer pr. opgave, uanset hvor mange automatiseringer du kører.
Vigtige funktioner i Activepieces
Visuel workflowbygger
Træk-og-slip-grænsefladen lader alle bygge flertrinsautomatiseringer uden at skrive kode, hvilket reducerer tiden fra idé til kørende arbejdsgang til minutter.
200+ integrationer
Tilslut Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion og hundredvis af andre som standard, der dækker de værktøjer, de fleste teams allerede bruger.
AI-agentsupport
Byg agenter, der bruger store sprogmodeller til at ræsonnere, søge og udføre handlinger – der går ud over regelbaseret automatisering for at håndtere opgaver, der kræver dømmekraft.
Brugerdefinerede kodetrin
Brug JavaScript eller Python i ethvert flow til logik, der går ud over no-code, hvilket giver udviklere fuld fleksibilitet uden at opgive visuelbyggeren.
Ingen forbrugsbaseret prissætning
Selvhosting betyder ubegrænsede workflow-kørsler uden ekstra omkostninger, hvilket gør Activepieces økonomisk til automatiseringspipelines med høj volumen, som ville være dyre på cloud-platforme.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Activepieces
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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