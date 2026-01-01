Activepieces er en gratis, open source-automatiseringsplatform, der lader dig forbinde dine apps og automatisere gentagne opgaver via en visuel træk-og-slip-bygger – ingen kode påkrævet. Med over 200 integrationer, der dækker produktivitetsværktøjer, kommunikationsplatforme, databaser og AI-tjenester, fungerer den som et selv-hostet alternativ til Zapier og Make.

Hvad der adskiller Activepieces, er dets native AI-først-design: du kan bygge intelligente agenter, der bruger LLM'er til at ræsonnere og handle, forbinde til MCP-kompatible værktøjer og køre brugerdefinerede JavaScript- eller Python-trin, når no-code ikke er nok. Fordi alt kører på din egen infrastruktur, forlader dine API-nøgler, kundedata og forretningslogik aldrig dine servere – og der er ingen brugsgebyrer pr. opgave, uanset hvor mange automatiseringer du kører.