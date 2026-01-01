Installer Pulsarr med enkeltklikinstallation
Realtids Plex-ønskelisteovervågning, der synkroniserer med Sonarr og Radarr med smarte indholdsruteregler.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pulsarr
Pulsarr forbinder Plex-overvågningslister med Sonarr og Radarr og omdanner hvert "Føj til overvågningsliste"-tryk inde i Plex-appen til en automatiseret downloadanmodning — ingen anden front-end, ingen separate logins og ingen invitationer pr. bruger. Den overvåger Plex i realtid for Plex Pass-brugere og falder tilbage til forskudt polling for alle andre og dirigerer derefter hver titel til den rette Sonarr- eller Radarr-instans baseret på regler, du definerer.
Selv-hosting af Pulsarr på din egen VPS holder overvågningslistedata, brugertilladelser og arr API-nøgler under din kontrol. Godkendelses-workflows, kvoter pr. bruger, Discord-notifikationer og Plex-etiketsynkronisering kører kontinuerligt uden at være afhængig af, at en hjemmeserver forbliver online.
Vigtige funktioner i Pulsarr
Realtidssynkronisering af overvågningsliste
Tilføjelser til overvågningsliste fra Plex Pass-brugere udløser øjeblikkelige Sonarr- eller Radarr-anmodninger, med forskudt polling der dækker ikke-Pass-konti.
Smart indholdsruting
Byg OG/ELLER regler ved hjælp af genre, bruger, sprog, år, certificering, bedømmelser eller streamingtjeneste til at rute indhold til den rette arr-instans.
Godkendelse og kvoter
Hold anmodninger om administratorgodkendelse og håndhæv daglige, ugentlige eller månedlige brugerbegrænsninger for at holde downloadkøer under kontrol.
Discord botintegration
Administrer godkendelser, se anmodningsstatus, og udløs handlinger direkte fra Discord ved hjælp af interaktive skråstregskommandoer.
Multi-instansunderstøttelse
Distribuer indhold på tværs af flere Sonarr- og Radarr-instanser med synkroniseret tagging, så du altid ved, hvilken bruger der anmodede om hvad.
Fleksible notifikationer
Send opdateringer via Plex mobilpush, Discord, webhooks eller 80+ tjenester via Apprise, når indhold lander i dit bibliotek.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pulsarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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