Pulsarr forbinder Plex-overvågningslister med Sonarr og Radarr og omdanner hvert "Føj til overvågningsliste"-tryk inde i Plex-appen til en automatiseret downloadanmodning — ingen anden front-end, ingen separate logins og ingen invitationer pr. bruger. Den overvåger Plex i realtid for Plex Pass-brugere og falder tilbage til forskudt polling for alle andre og dirigerer derefter hver titel til den rette Sonarr- eller Radarr-instans baseret på regler, du definerer.

Selv-hosting af Pulsarr på din egen VPS holder overvågningslistedata, brugertilladelser og arr API-nøgler under din kontrol. Godkendelses-workflows, kvoter pr. bruger, Discord-notifikationer og Plex-etiketsynkronisering kører kontinuerligt uden at være afhængig af, at en hjemmeserver forbliver online.