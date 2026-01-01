Installer eXeLearning med et-klik-installation.
Open-source udviklingsværktøj til at skabe interaktive SCORM- og HTML5-uddannelsesressourcer.
Vælg en VPS-pakke til eXeLearning
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med eXeLearning
eXeLearning er et AGPL-licenseret forfattermiljø, der bruges af undervisere og undervisningsdesignere til at opbygge interaktivt læringsindhold uden at skrive kode. Støttet af det Spanske Undervisningsministerium og et netværk af regionale administrationer fokuserer det på at producere standardbaserede ressourcer, der fungerer i ethvert Læringsstyringssystem.
Selv-hosting af eXeLearning på din VPS holder kursusmaterialer, eksport til studerende og forfatterlegitimation udelukkende på din egen infrastruktur. Teams kan samarbejde i realtid, udgive eksport til Moodle eller ethvert LMS og undgå licensbegrænsningerne og bekymringerne om datalagring ved cloud-forfattertjenester.
Vigtige funktioner i eXeLearning
Interaktive iDevices
Drop-in-komponenter til quizzer, casestudier, multimedie og reflekterende aktiviteter forvandler statisk indhold til strukturerede interaktive lektioner.
SCORM og HTML5-eksport
Udgiv kurser som SCORM-pakker, IMS-indhold eller selvstændige HTML5-sider, så de kan køre i ethvert LMS eller på almindelig webhosting.
Samarbejde i realtid
Flere forfattere kan redigere det samme projekt samtidig via indbygget Yjs WebSocket-synkronisering, der afspejler arbejdsgangen for moderne dokumentredigeringsprogrammer.
Moodleintegration
Overfør færdige kurser direkte til Moodle som udrulningsklare aktiviteter, hvilket fjerner det manuelle uploadtrin mellem udvikling og publicering.
Flersproget grænseflade
Indbygget support til engelsk, spansk, catalansk, baskisk, galicisk, valenciansk og esperanto gør den velegnet til regionale og tosprogede uddannelsesprogrammer.
Åbne tilgængelige standarder
Genereret indhold følger retningslinjer for webtilgængelighed og åbne formater, hvilket sikrer, at ressourcer forbliver brugbare og bærbare i mange år fremover.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre eXeLearning
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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