eXeLearning er et AGPL-licenseret forfattermiljø, der bruges af undervisere og undervisningsdesignere til at opbygge interaktivt læringsindhold uden at skrive kode. Støttet af det Spanske Undervisningsministerium og et netværk af regionale administrationer fokuserer det på at producere standardbaserede ressourcer, der fungerer i ethvert Læringsstyringssystem.

Selv-hosting af eXeLearning på din VPS holder kursusmaterialer, eksport til studerende og forfatterlegitimation udelukkende på din egen infrastruktur. Teams kan samarbejde i realtid, udgive eksport til Moodle eller ethvert LMS og undgå licensbegrænsningerne og bekymringerne om datalagring ved cloud-forfattertjenester.