Udrul Lidarr med ét klik
Automatisk musiksamlingsstyringsprogram, der overvåger kunstnerdiskografier og organiserer downloads med MusicBrainz-metadata.
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Hvad du kan bygge med Lidarr
Lidarr er en automatiseret musikbiblioteksadministrator bygget på det gennemprøvede arr-framework. Den sporer kunstnerdiskografier, overvåger RSS-feeds for nye albumudgivelser, udløser downloads via din foretrukne klient og organiserer alt i korrekt taggede og strukturerede mapper – alt sammen uden manuel indgriben.
At køre Lidarr på en VPS holder den aktiv 24/7, hvilket sikrer, at nye udgivelser fanges i det øjeblik, de vises, selv når dine hjemmemaskiner er slukket. Den integreres med qBittorrent, SABnzbd, NZBGet og andre downloadklienter og forbinder til Plex, Jellyfin og Emby for at opdatere dit musikserverbibliotek efter hver erhvervelse.
Vigtige funktioner i Lidarr
Automatisk udgivelsesovervågning
Spor enhver kunstner, og download automatisk nye albummer, singler og EP'er, så snart de vises på dine konfigurerede indekserere.
Kvalitetsprofilopgraderinger
Definer foretrukne lydformater, og Lidarr vil automatisk erstatte filer af lavere kvalitet med FLAC eller versioner med højere bitrate, når de bliver tilgængelige.
MusicBrainz Metadata
Berig dit bibliotek med nøjagtige kunstnernavne, albumcovere, udgivelsesdatoer og sporlister hentet fra MusicBrainz.
Medieserverintegration
Udløs Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteksscanninger automatisk, når downloads er færdige, så ny musik vises øjeblikkeligt.
Diskografiadministration
Se komplette kunstnerkataloger, marker ønskede albums, og spor hvilke udgivelser der mangler eller har brug for kvalitetsopgraderinger fra ét dashboard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lidarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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