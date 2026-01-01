Lidarr er en automatiseret musikbiblioteksadministrator bygget på det gennemprøvede arr-framework. Den sporer kunstnerdiskografier, overvåger RSS-feeds for nye albumudgivelser, udløser downloads via din foretrukne klient og organiserer alt i korrekt taggede og strukturerede mapper – alt sammen uden manuel indgriben.

At køre Lidarr på en VPS holder den aktiv 24/7, hvilket sikrer, at nye udgivelser fanges i det øjeblik, de vises, selv når dine hjemmemaskiner er slukket. Den integreres med qBittorrent, SABnzbd, NZBGet og andre downloadklienter og forbinder til Plex, Jellyfin og Emby for at opdatere dit musikserverbibliotek efter hver erhvervelse.