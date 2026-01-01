ScyllaDB er en open source, distribueret bredkolonne NoSQL-database skrevet i C++ på Seastar shard-per-core-frameworket. Den taler Cassandra Query Language (CQL) og Amazon DynamoDB API'en nativt, så eksisterende Cassandra- og DynamoDB-applikationer kan forbindes uden kodeændringer, mens de kører på en brøkdel af hardwaren.

Selvværtning af ScyllaDB på din egen VPS giver applikationer forudsigelig latenstid på enkeltcifrede millisekunder til tidsrække-, IoT-, meddelelses-, svindeldetekterings- og brugerprofil-arbejdsbelastninger — uden pris pr. operation, ingen læse-/skrivekapacitetsbegrænsninger og ingen leverandørbinding til et administreret Cassandra- eller DynamoDB-lag.