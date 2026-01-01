Udrul ScyllaDB med enkeltklikinstallation
Højtydende NoSQL-database, drop-in-kompatibel med Apache Cassandra og Amazon DynamoDB.
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Hvad du kan bygge med ScyllaDB
ScyllaDB er en open source, distribueret bredkolonne NoSQL-database skrevet i C++ på Seastar shard-per-core-frameworket. Den taler Cassandra Query Language (CQL) og Amazon DynamoDB API'en nativt, så eksisterende Cassandra- og DynamoDB-applikationer kan forbindes uden kodeændringer, mens de kører på en brøkdel af hardwaren.
Selvværtning af ScyllaDB på din egen VPS giver applikationer forudsigelig latenstid på enkeltcifrede millisekunder til tidsrække-, IoT-, meddelelses-, svindeldetekterings- og brugerprofil-arbejdsbelastninger — uden pris pr. operation, ingen læse-/skrivekapacitetsbegrænsninger og ingen leverandørbinding til et administreret Cassandra- eller DynamoDB-lag.
Vigtige funktioner i ScyllaDB
Cassandra Kompatibel
Taler CQL nativt og understøtter alle Cassandra-drivere, så eksisterende Cassandra-applikationer kan oprette forbindelse ved kun at ændre værtsadressen.
DynamoDB API
Indbygget Alternator-grænseflade accepterer Amazon DynamoDB wireprotokollen, hvilket lader DynamoDB-klienter køre uændret på selvhostet infrastruktur.
Shard-Per-Core Motor
Seastar-frameworket fastgør én shard til hver CPU-kerne for låsefri udførelse uden delt tilstand, der mætter alle kerner under belastning.
Indbyggede Prometheus-metrikker
Native /metrics-endepunktet eksponerer hundredvis af databaseinterne detaljer til Prometheus, Grafana og ScyllaDB Monitoring Stack.
Rækkeniveauautorisation
CassandraAuthorizer håndhæver tilladelser pr. rolle på keyspaces, tabeller og rækker, så hver applikation opretter forbindelse med de mindst nødvendige rettigheder.
Lineært skalerbar
Tilføj noder for at skalere gennemstrømning og lagerplads horisontalt – klynger strækker sig rutinemæssigt over snesevis af noder, der håndterer millioner af operationer i sekundet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ScyllaDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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