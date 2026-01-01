Implementer ChartDB med enkeltklikinstallation.
Open source-databasediagrameditor, der øjeblikkeligt visualiserer ethvert skema fra en enkelt SQL-forespørgsel, ingen gemte legitimationsoplysninger påkrævet.
Vælg en VPS-pakke til ChartDB
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ChartDB
ChartDB er en browserbaseret databasdiagramredigeringsværktøj, der lader udviklere og DBA'er visualisere ethvert databasesskema uden at forbinde værktøjet direkte til deres database. En enkelt "Smart Query" – en SQL-sætning, du kører i din egen klient – returnerer skemametadata som JSON. Indsæt den i ChartDB, og den genererer øjeblikkeligt et fuldt interaktivt ERD, uden konto, ingen gemte legitimationsoplysninger og ingen databaseadgangskode, der nogensinde forlader din terminal.
Den AI-drevne DDL-eksportfunktion genererer migrationsscripts mellem databasdialekter, hvilket er nyttigt for teams, der planlægger databasemigrationer på tværs af databaser eller dokumenterer skemaændringer til gennemgang. Selv-hosting af ChartDB holder al skemainformation inden for din egen infrastruktur i stedet for et tredjeparts cloud-værktøj.
Vigtige funktioner i ChartDB
Smartforespørgselsimport
Indsæt et enkelt SQL-forespørgselsresultat for øjeblikkeligt at generere et komplet ERD – ingen direkte databaseforbindelse eller gemte legitimationsoplysninger påkrævet.
AI DDL-eksport
Generer SQL-migreringsscripts mellem databasedialekter, hvilket hjælper teams med at planlægge tværgående databasemigreringer eller producere skemadokumentation.
10+ databasesupport
Fungerer med PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase og flere lige ud af kassen.
Interaktiv editor
Anmærk, omarranger og finjuster diagrammer med en træk-og-slip-grænseflade designet til komplekse flertabelskemaer.
Flere eksportformater
Eksporter diagrammer som SQL, DBML, JSON, PNG, JPG eller SVG til dokumentation, deling eller integration med andre værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ChartDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.