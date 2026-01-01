ChartDB er en browserbaseret databasdiagramredigeringsværktøj, der lader udviklere og DBA'er visualisere ethvert databasesskema uden at forbinde værktøjet direkte til deres database. En enkelt "Smart Query" – en SQL-sætning, du kører i din egen klient – returnerer skemametadata som JSON. Indsæt den i ChartDB, og den genererer øjeblikkeligt et fuldt interaktivt ERD, uden konto, ingen gemte legitimationsoplysninger og ingen databaseadgangskode, der nogensinde forlader din terminal.

Den AI-drevne DDL-eksportfunktion genererer migrationsscripts mellem databasdialekter, hvilket er nyttigt for teams, der planlægger databasemigrationer på tværs af databaser eller dokumenterer skemaændringer til gennemgang. Selv-hosting af ChartDB holder al skemainformation inden for din egen infrastruktur i stedet for et tredjeparts cloud-værktøj.