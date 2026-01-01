PicoShare er en open source, minimalistisk fildelingstjeneste designet til at gøre én ting godt: at uploade en fil og dele et direkte download-link. I modsætning til fulde cloud-lagringsplatforme har PicoShare ingen mappehierarki, ingen multi-brugerkonti og ingen lagerkvoter — kun en enkelt delt adgangskode, der beskytter administratorgrænsefladen og en ren offentlig URL for hver fil, du deler. Links kan indstilles til at udløbe efter en konfigurerbar tidsperiode eller et antal downloads, og gæsteupload-links lader eksterne bidragydere indsende filer til din server uden en konto.

Selv-hosting af PicoShare på din VPS betyder, at delte filer gemmes på din egen infrastruktur uden en tredjepartsplatform mellem dig og dine modtagere, og ingen filer afvises for at være for store.