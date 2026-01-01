Udrul PicoShare med installation med ét klik.
Minimalistisk selvhostet fildeling med udløbende links, gæsteuploads og ingen filstørrelsesbegrænsninger.
Vælg en VPS-pakke til PicoShare
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med PicoShare
PicoShare er en open source, minimalistisk fildelingstjeneste designet til at gøre én ting godt: at uploade en fil og dele et direkte download-link. I modsætning til fulde cloud-lagringsplatforme har PicoShare ingen mappehierarki, ingen multi-brugerkonti og ingen lagerkvoter — kun en enkelt delt adgangskode, der beskytter administratorgrænsefladen og en ren offentlig URL for hver fil, du deler. Links kan indstilles til at udløbe efter en konfigurerbar tidsperiode eller et antal downloads, og gæsteupload-links lader eksterne bidragydere indsende filer til din server uden en konto.
Selv-hosting af PicoShare på din VPS betyder, at delte filer gemmes på din egen infrastruktur uden en tredjepartsplatform mellem dig og dine modtagere, og ingen filer afvises for at være for store.
Vigtige funktioner i PicoShare
Udløbende delingslinks
Indstil links til at udløbe efter en bestemt tidsperiode eller et antal downloads, så delte filer automatisk fjernes, når de har tjent deres formål.
Gæsteuploadlinks
Generer engangs- eller genanvendelige uploadlinks, så eksterne samarbejdspartnere kan uploade filer til din server uden at oprette en konto eller se dine andre filer.
Ingen filstørrelsesbegrænsninger
PicoShare har ingen begrænsninger på filstørrelse eller -type, så du kan dele store videoer, diskbilleder eller arkiver, som skytjenester ville afvise.
Nul eksterne afhængigheder
SQLite gemmer alle metadata lokalt – ingen databaseserver, ingen Redis, ingen baggrundsarbejdere – hvilket gør hele udrulningen til én container.
Direkte download-URL'er
Hver delt fil får en ren, permanent direkte download-URL, så modtagere downloader uden at navigere i en webgrænseflade eller logge ind.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PicoShare
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
Tjekker...
Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
30-dages tilfredshedsgaranti
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