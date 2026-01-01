Woodpecker CI er en letvægts community-fork af Drone CI, der tilbyder en ligetil platform for kontinuerlig integration og levering. Pipelines defineres som simple YAML-filer i dine repositories, og Woodpecker kører dem automatisk ved push-, pull request- eller tag-begivenheder via en GitHub OAuth-integration.

Selv-hosting af Woodpecker CI på en VPS giver dig fuld kontrol over din build-infrastruktur uden minutbaseret fakturering eller sædebegrænsninger. Bemærk: før udrulning skal du oprette en GitHub OAuth-app med callback-URL'en indstillet til din Woodpecker-instans-URL, og derefter angive klient-ID og hemmelighed under opsætningsprocessen.