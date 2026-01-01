Installer Woodpecker CI med étklikinstallation
Letvægts open source CI/CD-platform med indbygget GitHub-integration til automatiseret test, bygning og udrulning.
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Hvad du kan bygge med Woodpecker CI
Woodpecker CI er en letvægts community-fork af Drone CI, der tilbyder en ligetil platform for kontinuerlig integration og levering. Pipelines defineres som simple YAML-filer i dine repositories, og Woodpecker kører dem automatisk ved push-, pull request- eller tag-begivenheder via en GitHub OAuth-integration.
Selv-hosting af Woodpecker CI på en VPS giver dig fuld kontrol over din build-infrastruktur uden minutbaseret fakturering eller sædebegrænsninger. Bemærk: før udrulning skal du oprette en GitHub OAuth-app med callback-URL'en indstillet til din Woodpecker-instans-URL, og derefter angive klient-ID og hemmelighed under opsætningsprocessen.
Vigtige funktioner i Woodpecker CI
YAML pipelinedefinitioner
Definer bygge-, test- og udrulnings-pipelines som .woodpecker.yaml-filer, der er committet sammen med din applikationskode.
GitHub-integration
Udløs pipelines automatisk ved push, pull-anmodninger og taghændelser via GitHub OAuth uden yderligere webhooks.
Docker-native builds
Hvert pipelinestep kører i en Docker-container, hvilket giver rene, isolerede og reproducerbare buildmiljøer.
Parallelle trin
Kør uafhængige pipelinestrin parallelt for at reducere den samlede byggetid for projekter med flere komponenter.
Hemmelighedsstyring
Gem API-nøgler og legitimationsoplysninger som krypterede pipeline-hemmeligheder, der er tilgængelige for trin, uden at eksponere dem i YAML-filer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Woodpecker CI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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