Installer GoatCounter med enkeltklikinstallation.
Letvægts, privatlivsfokuseret webanalyse, der viser sidevisninger og besøgsindsigt uden at spore personlige data eller bruge cookies.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GoatCounter
GoatCounter er en simpel, open source-webanalyseplatform designet til udviklere, der ønsker meningsfulde sidevisningsdata uden de privatlivsmæssige omkostninger ved sporingscookies eller indsamling af personlige data. Den tæller sidevisninger, henvisninger, browsere, lande og skærmstørrelser – intet mere. Ingen samtykkebannere påkrævet.
I modsætning til tunge analyseplatforme, der kræver flere tjenester, kører GoatCounter som en enkelt container med en indbygget SQLite-database. Selv-hosting på din egen VPS holder alle besøgsdata under din kontrol, fuldstændig isoleret fra tredjeparts analysenetværk.
Vigtige funktioner i GoatCounter
Ingen cookies nødvendige
Sporer sidevisninger uden cookies eller vedvarende identifikatorer, så der ikke er brug for et samtykkebanner under GDPR eller PECR.
Letvægtsenkeltcontainer
Kører som en enkelt Go-binær med en indbygget SQLite-database – ingen separat databasetjeneste eller kompleks infrastruktur.
Referrer- og kildesporing
Viser hvilke sider, søgemaskiner og kampagner der driver trafik til dine sider uden at afsløre besøgendes identitet.
Offentlig statistikmulighed
Gør eventuelt dit analysedashboard offentligt tilgængeligt, så læsere kan se sidestatistik uden at skulle have en konto.
Sporingsscript og API
Integrer et lille JavaScript-snippet eller brug REST API'et til at tælle sidevisninger fra ethvert website, SPA eller backend-tjeneste.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GoatCounter
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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