GoatCounter er en simpel, open source-webanalyseplatform designet til udviklere, der ønsker meningsfulde sidevisningsdata uden de privatlivsmæssige omkostninger ved sporingscookies eller indsamling af personlige data. Den tæller sidevisninger, henvisninger, browsere, lande og skærmstørrelser – intet mere. Ingen samtykkebannere påkrævet.

I modsætning til tunge analyseplatforme, der kræver flere tjenester, kører GoatCounter som en enkelt container med en indbygget SQLite-database. Selv-hosting på din egen VPS holder alle besøgsdata under din kontrol, fuldstændig isoleret fra tredjeparts analysenetværk.