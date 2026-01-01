DumbPad er en bevidst minimalistisk, selvhostet notesblokapplikation fra DumbWare.io, bygget op omkring idéen om, at hurtigt delt tekst sjældent har brug for konti, databaser eller nogen af de kompleksiteter, der følger med komplette samarbejdssuiter. Notesblokke gemmes som almindelige filer på disken, hvilket gør sikkerhedskopiering til en enkelt filkopi og migreringer trivielle.

Flere brugere kan redigere den samme blok i realtid, søge på tværs af notesblokke med fuzzy matching og forhåndsvise markdown med GitHub-lignende advarsler, tabeller og syntaksfremhævede kodeblokke. Valgfri 4-10-cifret PIN-beskyttelse sikrer adgang på delte servere, mens understøttelse af Progressive Web Apps lader dig installere DumbPad på enhver enhed til offline adgang. Selvhosting på en VPS holder dine noter private, tilgængelige fra enhver browser og fri for ændringer fra tredjepartstjenester.