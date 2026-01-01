Implementer DumbPad med étklikinstallation.
Idiotsikker selvhostet deltnotesblok med samarbejde i realtid, markdownforhåndsvisning, fuzzysøgning og valgfri PIN-beskyttelse.
Vælg en VPS-pakke til DumbPad
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DumbPad
DumbPad er en bevidst minimalistisk, selvhostet notesblokapplikation fra DumbWare.io, bygget op omkring idéen om, at hurtigt delt tekst sjældent har brug for konti, databaser eller nogen af de kompleksiteter, der følger med komplette samarbejdssuiter. Notesblokke gemmes som almindelige filer på disken, hvilket gør sikkerhedskopiering til en enkelt filkopi og migreringer trivielle.
Flere brugere kan redigere den samme blok i realtid, søge på tværs af notesblokke med fuzzy matching og forhåndsvise markdown med GitHub-lignende advarsler, tabeller og syntaksfremhævede kodeblokke. Valgfri 4-10-cifret PIN-beskyttelse sikrer adgang på delte servere, mens understøttelse af Progressive Web Apps lader dig installere DumbPad på enhver enhed til offline adgang. Selvhosting på en VPS holder dine noter private, tilgængelige fra enhver browser og fri for ændringer fra tredjepartstjenester.
Vigtige funktioner i DumbPad
Samarbejde i realtid
Flere brugere kan redigere den samme notesblok samtidig, med ændringer synkroniseret på tværs af alle tilsluttede browsere.
Markdown med forhåndsvisninger
Gengiv GitHub-lignende advarselsblokke, udvidede tabeller, syntaksfremhævet kode og sammenklappelige detaljer direkte i editoren.
Fuzzysøgning
Find enhver notesblok øjeblikkeligt ved at søge på tværs af både filnavne og fulde filindhold med tolerant fuzzy matching.
Valgfri PIN-beskyttelse
Indstil en 4-10-cifret PIN-kode for at begrænse adgangen på delte servere uden at tvinge en fuld konto eller et brugerstyringssystem.
Ingen database nødvendig
Notesblokke lever som almindelige filer på disken – sikkerhedskopier er en enkeltfilskopi, og migreringer tager sekunder uden et skema at bekymre sig om.
Progressiv Webapp
Installer DumbPad på telefoner, tablets eller desktops for offline-tilgængelig adgang uden at åbne en browserfane hver gang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DumbPad
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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