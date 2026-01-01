Planka er en gratis, open source kanban-tavleapplikation bygget til arbejdsgrupper, der har brug for et simpelt, selvhostet alternativ til Trello. Med realtidsopdateringer, træk-og-slip-kortstyring og en ren grænseflade hjælper Planka teams med at organisere projekter, spore opgaver og samarbejde uden at være afhængige af proprietære SaaS-platforme eller betale abonnementsgebyrer pr. bruger.

Selvhosting af Planka på din egen VPS holder alle projektdata, vedhæftede filer og teamkommunikation under din kontrol. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og Traefik-integration for sikker HTTPS-adgang. En administratorkonto oprettes automatisk ved første start med de legitimationsoplysninger, du konfigurerer under implementeringen.