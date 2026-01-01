Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Planka
Planka er en gratis, open source kanban-tavleapplikation bygget til arbejdsgrupper, der har brug for et simpelt, selvhostet alternativ til Trello. Med realtidsopdateringer, træk-og-slip-kortstyring og en ren grænseflade hjælper Planka teams med at organisere projekter, spore opgaver og samarbejde uden at være afhængige af proprietære SaaS-platforme eller betale abonnementsgebyrer pr. bruger.
Selvhosting af Planka på din egen VPS holder alle projektdata, vedhæftede filer og teamkommunikation under din kontrol. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og Traefik-integration for sikker HTTPS-adgang. En administratorkonto oprettes automatisk ved første start med de legitimationsoplysninger, du konfigurerer under implementeringen.
Vigtige funktioner i Planka
Realtids kanbantavler
Ændringer vises øjeblikkeligt for alle teammedlemmer med liveopdateringer drevet af WebSocket-forbindelser.
Drag-and-drop cards
Flyt opgaver mellem lister, og omarranger prioriteter med intuitive træk-og-slip-interaktioner.
File attachments
Vedhæft filer og billeder direkte til kort for at holde projektaktiver organiseret sammen med opgaverne.
Opgavekommentarer
Diskuter opgaver med teammedlemmer via kortkommentarer med realtidsnotifikationer.
Labels and due dates
Kategoriser kort med farvede etiketter, og angiv forfaldsdatoer for at spore deadlines på tværs af projekter.
Multiprojekttavler
Organiser dit arbejde på tværs af flere projekter med separate tavler, hver med deres egne lister og medlemmer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Planka
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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