Udrul Docker Registry med et-klik-installation
Det officielle private register til lagring, distribution og administration af dine Docker-containerbilleder.
Vælg en VPS-pakke til Docker Registry
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Docker Registry
Docker Registry er det officielle, open source-lager- og distributionssystem til Docker-images. At køre dit eget registry giver dit team et privat, højtydende lager til container-images – og holder proprietær applikationskode væk fra offentlige hubs, samtidig med at det sikrer hurtige, pålidelige image-pulls til dine CI/CD-pipelines og produktionsimplementeringer.
Selvhostning på din VPS betyder, at imagedata aldrig forlader din infrastruktur, hvilket forenkler overholdelse af datastyringspolitikker og fjerner afhængigheden af eksterne tjenester. Du kontrollerer adgang, opbevaringspolitikker og lagerkapacitet – uden gebyrer pr. image eller båndbreddebegrænsninger pålagt af hostede registry-udbydere.
Vigtige funktioner i Docker Registry
Privat billedlagring
Opbevar proprietære containerbilleder sikkert på din egen infrastruktur, og hold følsom kode væk fra offentlige registre.
CI/CD-integration
Standard Docker push- og pull-API'en sikrer kompatibilitet med alle byggeværktøjer, pipelines og orkestreringsplatforme.
Webhooksupport
Udløs automatisk efterfølgende pipeline-trin, når et nyt image pushes til registret.
Persistentlagscache
Delt lagring af lag på tværs af billeder reducerer diskforbruget markant og fremskynder billeddistributionen på tværs af dit team.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Docker Registry
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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