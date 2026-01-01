Docker Registry er det officielle, open source-lager- og distributionssystem til Docker-images. At køre dit eget registry giver dit team et privat, højtydende lager til container-images – og holder proprietær applikationskode væk fra offentlige hubs, samtidig med at det sikrer hurtige, pålidelige image-pulls til dine CI/CD-pipelines og produktionsimplementeringer.

Selvhostning på din VPS betyder, at imagedata aldrig forlader din infrastruktur, hvilket forenkler overholdelse af datastyringspolitikker og fjerner afhængigheden af eksterne tjenester. Du kontrollerer adgang, opbevaringspolitikker og lagerkapacitet – uden gebyrer pr. image eller båndbreddebegrænsninger pålagt af hostede registry-udbydere.