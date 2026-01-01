Flarum er en næste-generations forumplatform, der gentænker onlinediskussion for det moderne web. Bygget med en mobil-først-tilgang leverer den en elegant, hurtig og intuitiv oplevelse, der opmuntrer til meningsfulde samtaler. I modsætning til traditionel forumsoftware, der føles forældet og besværlig, kombinerer Flarum realtidsopdateringer, uendelig scrolling og et kraftfuldt udvidelsessystem i en ren, distraktionsfri grænseflade.

Selv-hosting af Flarum på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine fællesskabsdata, ingen gebyrer pr. bruger og frihed til at installere en hvilken som helst af de 200+ fællesskabsudvidelser. Med MySQL til at håndtere datalagring og 41+ oversættelsespakker tilgængelige, skalerer Flarum fra nichehobbygrupper til store professionelle fællesskaber.