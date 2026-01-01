Installer Flarum med et-klik installation
Moderne, elegant open source-forumsoftware til at opbygge engagerede og blomstrende onlinefællesskaber.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Flarum
Flarum er en næste-generations forumplatform, der gentænker onlinediskussion for det moderne web. Bygget med en mobil-først-tilgang leverer den en elegant, hurtig og intuitiv oplevelse, der opmuntrer til meningsfulde samtaler. I modsætning til traditionel forumsoftware, der føles forældet og besværlig, kombinerer Flarum realtidsopdateringer, uendelig scrolling og et kraftfuldt udvidelsessystem i en ren, distraktionsfri grænseflade.
Selv-hosting af Flarum på din egen VPS giver dig fuld kontrol over dine fællesskabsdata, ingen gebyrer pr. bruger og frihed til at installere en hvilken som helst af de 200+ fællesskabsudvidelser. Med MySQL til at håndtere datalagring og 41+ oversættelsespakker tilgængelige, skalerer Flarum fra nichehobbygrupper til store professionelle fællesskaber.
Vigtige funktioner i Flarum
Mobilførstdesign
Responsiv grænseflade bygget fra bunden til mobile enheder, der leverer en flydende oplevelse på enhver skærmstørrelse.
Rigt udvidelsesøkosystem
Over 200 fællesskabsudvidelser lader dig tilføje socialt login, abonnementer, afstemninger og mere uden at røre ved kernekoden.
Realtidsopdateringer
Diskussioner opdateres live uden sideopdateringer, hvilket holder samtalerne hurtige og engagerende for aktive fællesskaber.
Tagbaseret organisation
Fleksibelt tagsystem lader dig kategorisere diskussioner og giver brugere mulighed for kun at følge de emner, der interesserer dem.
Effektiv Moderation
Indbygget flagning, suspension og brugerstyringsværktøjer giver moderatorer finkornet kontrol over fællesskabets sundhed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Flarum
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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