Deluge er en funktionsrig, letvægts BitTorrent-klient bygget på libtorrent-biblioteket, der tilbyder alle essentielle funktioner til torrent-administration gennem en ren browserbaseret grænseflade. Den understøtter protokol-kryptering, DHT, peer-udveksling, proxy-routing, hastighedskontroller og et plugin-økosystem – hvilket gør den til et pålideligt valg for både afslappet download og avancerede medieautomatiseringsopsætninger.

Implementering af Deluge på en VPS giver dedikeret båndbredde til kontinuerlig seeding og download uden at forbruge din hjemmeinternetforbindelse eller datagrænser. Det altid-aktive miljø opretholder sunde forhold på private trackere, integreres problemfrit med automatiseringsværktøjer som Sonarr og Radarr, og holder din torrent-aktivitet isoleret på dedikeret infrastruktur med en statisk IP-adresse.