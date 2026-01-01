Installer Deluge med enkeltklikinstallation.
Letvægts BitTorrent-klient med en webgrænseflade, plugin-understøttelse og problemfri integration af medieautomatisering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Deluge
Deluge er en funktionsrig, letvægts BitTorrent-klient bygget på libtorrent-biblioteket, der tilbyder alle essentielle funktioner til torrent-administration gennem en ren browserbaseret grænseflade. Den understøtter protokol-kryptering, DHT, peer-udveksling, proxy-routing, hastighedskontroller og et plugin-økosystem – hvilket gør den til et pålideligt valg for både afslappet download og avancerede medieautomatiseringsopsætninger.
Implementering af Deluge på en VPS giver dedikeret båndbredde til kontinuerlig seeding og download uden at forbruge din hjemmeinternetforbindelse eller datagrænser. Det altid-aktive miljø opretholder sunde forhold på private trackere, integreres problemfrit med automatiseringsværktøjer som Sonarr og Radarr, og holder din torrent-aktivitet isoleret på dedikeret infrastruktur med en statisk IP-adresse.
Vigtige funktioner i Deluge
Browserbaseret grænseflade
Administrer alle torrents fra enhver enhed via en responsiv webbrugerflade uden at installere en desktopklient eller opretholde direkte serveradgang.
Medieautomatiseringsintegration
Integreres nativt med Sonarr, Radarr og Lidarr til automatisk download af indhold, omdøbning og organisering af biblioteker.
Protokolkryptering
Krypterer BitTorrent-trafik for at reducere ISP-drosling og forbedre privatlivets fred for al torrentaktivitet på serveren.
Pluginsystem
Udvid funktionaliteten med plugins til etiketter, planlægning, RSS-feeds, web-seeds og fjernstyring af klienter.
Finkornet hastighedskontrol
Indstil globale og torrentspecifikke upload-/downloadgrænser med planlægningssupport for at administrere båndbreddeforbruget i løbet af dagen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Deluge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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