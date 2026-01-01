Op til 70% rabat på RSS Bridge

Installer RSS Bridge med et-klik installation.

Selvhostet bro, der omdanner hjemmesider uden RSS til rene, abonnerbare feeds til enhver læser.

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40,99kr./md.
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Installer RSS Bridge med et-klik installation.

Vælg en VPS-pakke til RSS Bridge

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med RSS Bridge

RSS Bridge er en open source PHP-tjeneste, der genererer RSS- og Atom-feeds til sider, der ikke længere udgiver dem — sociale netværk, videoplatforme, nyhedsportaler, forumtråde og den lange række af sider, der stille og roligt droppede feeds i det sidste årti. Den leveres med hundredvis af fællesskabsvedligeholdte broer og eksponerer hver enkelt som en stabil feed-URL, du kan abonnere på fra enhver læser.

Selv-hosting af RSS Bridge på din egen VPS holder din læseliste privat, omgår de offentlige instansers hastighedsbegrænsninger og nedetid, der følger med delte fællesskabsinstallationer, og lader dig hvidliste præcis hvilke broer din instans eksponerer. Kombineret med en selvhostet læser som FreshRSS eller CommaFeed, giver det dig igen kontrol over, hvordan du forbruger det åbne web.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i RSS Bridge

Hundredvis af broer

Generer feeds fra YouTube-kanaler, Mastodon-tidslinjer, Reddit-underfora, Bandcamp-sider, GitHub-udgivelser, nyhedssider og mange flere kilder ud af boksen.

Flere feedformater

Lever hver kilde som Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML eller ren tekst, så enhver læser, scraper eller webhook-forbruger kan bruge den.

Brohvidliste

Begræns din instans til et udvalgt sæt af broer via whitelist.txt for at kontrollere ressourceforbruget og undgå at eksponere sjældent anvendte scrapere.

Hentning i browserkvalitet

Inkluderer curl-impersonate, så anmodninger ligner en rigtig Chrome-browser, og kommer forbi sider, der blokerer standard HTTP-klienter.

Brugerdefinerede broer

Læg dine egne Bridge.php filer ind i konfigurationsvolumenet for at skrabe enhver side, du har brug for, uden at forke projektet.

Ingen konti nødvendige

Tilstandsløs webbrugerflade uden brugere, ingen database og ingen tilmelding – feed-URL'er er den eneste vedvarende tilstand.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre RSS Bridge

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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