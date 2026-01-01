Installer RSS Bridge med et-klik installation.
Selvhostet bro, der omdanner hjemmesider uden RSS til rene, abonnerbare feeds til enhver læser.
Vælg en VPS-pakke til RSS Bridge
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med RSS Bridge
RSS Bridge er en open source PHP-tjeneste, der genererer RSS- og Atom-feeds til sider, der ikke længere udgiver dem — sociale netværk, videoplatforme, nyhedsportaler, forumtråde og den lange række af sider, der stille og roligt droppede feeds i det sidste årti. Den leveres med hundredvis af fællesskabsvedligeholdte broer og eksponerer hver enkelt som en stabil feed-URL, du kan abonnere på fra enhver læser.
Selv-hosting af RSS Bridge på din egen VPS holder din læseliste privat, omgår de offentlige instansers hastighedsbegrænsninger og nedetid, der følger med delte fællesskabsinstallationer, og lader dig hvidliste præcis hvilke broer din instans eksponerer. Kombineret med en selvhostet læser som FreshRSS eller CommaFeed, giver det dig igen kontrol over, hvordan du forbruger det åbne web.
Vigtige funktioner i RSS Bridge
Hundredvis af broer
Generer feeds fra YouTube-kanaler, Mastodon-tidslinjer, Reddit-underfora, Bandcamp-sider, GitHub-udgivelser, nyhedssider og mange flere kilder ud af boksen.
Flere feedformater
Lever hver kilde som Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML eller ren tekst, så enhver læser, scraper eller webhook-forbruger kan bruge den.
Brohvidliste
Begræns din instans til et udvalgt sæt af broer via
whitelist.txt for at kontrollere ressourceforbruget og undgå at eksponere sjældent anvendte scrapere.
Hentning i browserkvalitet
Inkluderer curl-impersonate, så anmodninger ligner en rigtig Chrome-browser, og kommer forbi sider, der blokerer standard HTTP-klienter.
Brugerdefinerede broer
Læg dine egne
Bridge.php filer ind i konfigurationsvolumenet for at skrabe enhver side, du har brug for, uden at forke projektet.
Ingen konti nødvendige
Tilstandsløs webbrugerflade uden brugere, ingen database og ingen tilmelding – feed-URL'er er den eneste vedvarende tilstand.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre RSS Bridge
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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