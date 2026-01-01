RSS Bridge er en open source PHP-tjeneste, der genererer RSS- og Atom-feeds til sider, der ikke længere udgiver dem — sociale netværk, videoplatforme, nyhedsportaler, forumtråde og den lange række af sider, der stille og roligt droppede feeds i det sidste årti. Den leveres med hundredvis af fællesskabsvedligeholdte broer og eksponerer hver enkelt som en stabil feed-URL, du kan abonnere på fra enhver læser.

Selv-hosting af RSS Bridge på din egen VPS holder din læseliste privat, omgår de offentlige instansers hastighedsbegrænsninger og nedetid, der følger med delte fællesskabsinstallationer, og lader dig hvidliste præcis hvilke broer din instans eksponerer. Kombineret med en selvhostet læser som FreshRSS eller CommaFeed, giver det dig igen kontrol over, hvordan du forbruger det åbne web.