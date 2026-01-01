ZincSearch er en open source-søgemaskine skrevet i Go, der fungerer som et letvægtsalternativ til Elasticsearch, designet til teams, der har brug for hurtig fuldtekstsøgning uden at skulle drive en JVM-baseret klynge. Den leveres som en enkelt binær fil, kører komfortabelt på under 1 GB RAM, eksponerer en Elasticsearch-kompatibel ingest-API og inkluderer en indbygget Vue web-brugerflade til indeksering af data og udførelse af forespørgsler.

Selv-hosting af ZincSearch på din egen VPS holder logdata, dokumentindekser og søgeanalyse under din kontrol, samtidig med at du undgår omkostningerne og den operationelle overhead ved administreret Elasticsearch eller hostede søgeplatforme – og det skemaløse design betyder, at du kan begynde at indeksere JSON-dokumenter inden for få minutter efter implementering.