Udrul ZincSearch med enkeltklikinstallation
Letvægts opensource-søgemaskine bygget i Go, der leverer fuldtekstsøgning med en brøkdel af Elasticsearch-ressourceforbrug.
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Hvad du kan bygge med ZincSearch
ZincSearch er en open source-søgemaskine skrevet i Go, der fungerer som et letvægtsalternativ til Elasticsearch, designet til teams, der har brug for hurtig fuldtekstsøgning uden at skulle drive en JVM-baseret klynge. Den leveres som en enkelt binær fil, kører komfortabelt på under 1 GB RAM, eksponerer en Elasticsearch-kompatibel ingest-API og inkluderer en indbygget Vue web-brugerflade til indeksering af data og udførelse af forespørgsler.
Selv-hosting af ZincSearch på din egen VPS holder logdata, dokumentindekser og søgeanalyse under din kontrol, samtidig med at du undgår omkostningerne og den operationelle overhead ved administreret Elasticsearch eller hostede søgeplatforme – og det skemaløse design betyder, at du kan begynde at indeksere JSON-dokumenter inden for få minutter efter implementering.
Vigtige funktioner i ZincSearch
Enkeltbinært aftryk
Kører på under 1 GB RAM uden JVM, Lucene-justering og klyngeopstart — ideel til mindre VPS-planer.
Elasticsearch-kompatibel API
Drop-in support til Elasticsearch ingest API'et lader eksisterende logshippere og klienter sende dokumenter uden kodeændringer.
Indbygget web UI
En Vue-baseret grænseflade til styring af indekser, kørsel af søgeforespørgsler og udforskning af dokumenter leveres som standard.
Skemaløs indeksering
Indekser JSON-dokumenter direkte med automatisk feltdetektering — ingen forudgående mappingdefinitioner påkrævet.
Indbygget autentificering
Tokenbaseret godkendelse er inkluderet og aktiveret som standard, uden et separat sikkerhedsplugin at konfigurere.
Aggregeringer og facetter
Standardaggregeringsforespørgsler driver dashboards, loganalyse og filtrerede søgeoplevelser på tværs af millioner af dokumenter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ZincSearch
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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