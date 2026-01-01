Flipt er en open source-platform til feature flag-styring, der giver udviklingsteams fuld kontrol over deres udgivelsesproces. Den lader dig gemme flagkonfigurationer sammen med din kode i Git-repositories og integrerer med de kodegennemgangsarbejdsgange, dit team allerede bruger. Webgrænsefladen gør det muligt at oprette flags, definere brugersegmenter og konfigurere procentbaserede udrulninger tilgængeligt for alle på teamet uden at kræve kodeændringer eller genudrulninger.

Selv-hosting af Flipt på din VPS holder følsom feature flag-logik og brugermålretningsdata fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket sikrer overholdelse af sikkerhedspolitikker og eliminerer vendor lock-in. Du får de samme funktioner som kommercielle feature flag-tjenester til en brøkdel af prisen.