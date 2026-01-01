Udrul Flipt med etklikinstallation
Selvhostet feature flag-administrationsplatform med Git-native lagring og avancerede målretningsfunktioner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Flipt
Flipt er en open source-platform til feature flag-styring, der giver udviklingsteams fuld kontrol over deres udgivelsesproces. Den lader dig gemme flagkonfigurationer sammen med din kode i Git-repositories og integrerer med de kodegennemgangsarbejdsgange, dit team allerede bruger. Webgrænsefladen gør det muligt at oprette flags, definere brugersegmenter og konfigurere procentbaserede udrulninger tilgængeligt for alle på teamet uden at kræve kodeændringer eller genudrulninger.
Selv-hosting af Flipt på din VPS holder følsom feature flag-logik og brugermålretningsdata fuldstændigt inden for din infrastruktur, hvilket sikrer overholdelse af sikkerhedspolitikker og eliminerer vendor lock-in. Du får de samme funktioner som kommercielle feature flag-tjenester til en brøkdel af prisen.
Vigtige funktioner i Flipt
Git-nativlagring
Gem feature flag-konfigurationer i dine Git-repositories, hvilket giver dig versionsstyring, kodegennemgang og revisionshistorik for hver ændring.
Avanceret målretning
Definer brugersegmenter med brugerdefinerede attributter for at udrulle funktioner til specifikke kohorter før en fuld udgivelse.
Procentvise udrulninger
Udrul gradvist funktioner til en procentdel af brugere, hvilket reducerer risikoen og muliggør datadrevne beslutninger før fuld udrulning.
REST og gRPC API'er
Omfattende API'er og klient-SDK'er til populære sprog lader enhver applikation evaluere flag med minimal latenstid.
Flermiljøsupport
Administrer separate flagkonfigurationer til udviklings-, staging- og produktionsmiljøer fra en enkelt instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Flipt
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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