Usertour er en open source-platform for brugeronboarding og produktengagement, der lader produktteams bygge in-app-ture, tjeklister, undersøgelser og launchere direkte i deres webapplikation — ingen teknisk flaskehals for hvert nyt flow. Det er et selvhostet alternativ til Appcues, Userpilot og Userflow, der giver dig fuld kontrol over brugeronboardingdata og fjerner prisfastsættelse pr. MAU.

Selvhosting af Usertour på din egen VPS betyder, at brugeradfærdsdata og onboarding-analyse forbliver på din infrastruktur. Du undgår tredjepartssporing af dine brugere, opfylder krav til datalagring og rammer aldrig en prisvæg, efterhånden som din brugerbase vokser. Understøttelse af flere miljøer lader dig sikkert teste flows i staging, før du promoverer dem til produktion.