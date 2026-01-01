Udrul Usertour med enkeltklikinstallation
Selvhostet bruger-onboarding-platform til at bygge produktrundvisninger i appen, tjeklister og undersøgelser uden tredjepartsleverandører.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Usertour
Usertour er en open source-platform for brugeronboarding og produktengagement, der lader produktteams bygge in-app-ture, tjeklister, undersøgelser og launchere direkte i deres webapplikation — ingen teknisk flaskehals for hvert nyt flow. Det er et selvhostet alternativ til Appcues, Userpilot og Userflow, der giver dig fuld kontrol over brugeronboardingdata og fjerner prisfastsættelse pr. MAU.
Selvhosting af Usertour på din egen VPS betyder, at brugeradfærdsdata og onboarding-analyse forbliver på din infrastruktur. Du undgår tredjepartssporing af dine brugere, opfylder krav til datalagring og rammer aldrig en prisvæg, efterhånden som din brugerbase vokser. Understøttelse af flere miljøer lader dig sikkert teste flows i staging, før du promoverer dem til produktion.
Vigtige funktioner i Usertour
Produktture i appen
Opret interaktive trin-for-trin-vejledninger, der guider nye brugere til deres første værdioplevelse uden at skrive kode for hvert flow.
Onboardingtjeklister
Opret opgavebaserede tjeklister, der fremhæver nøglefunktioner og sporer hver brugers fremskridt gennem onboarding-rejsen.
Avanceret brugermålretning
Segmenter brugere ud fra brugerdefinerede attributter og hændelser for at vise det rette flow til den rette bruger på præcis det rette tidspunkt.
Flowanalyse
Spor visninger, gennemførelser og frafaldsrater for hvert flow for at identificere præcis, hvor brugere falder fra.
Multi-miljøsupport
Oprethold separate produktions- og stagingmiljøer, så flows kan testes grundigt, før de når rigtige brugere.
App-interne undersøgelser
Indsaml kontekstuel feedback med undersøgelser udløst af specifikke brugerhandlinger, afslutningsbegivenheder eller tidsbaserede regler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Usertour
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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