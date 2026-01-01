Hoppscotch er en moderne, letvægtsplatform til API-udvikling og -test, der dækker hele API-livscyklussen — fra opbygning og test af anmodninger til dokumentation og deling af samlinger med dit team. Den understøtter REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events og WebRTC i en enkelt grænseflade, med miljøvariabler, pre-request-scripts og avancerede autentificeringsmuligheder, herunder OAuth 2.0.

Selv-hosting af Hoppscotch på din VPS holder alle API-nøgler, anmodningsdata og teamarbejdsområdedata udelukkende på din infrastruktur, hvilket eliminerer bekymringerne om databeskyttelse ved cloud-baserede API-klienter, samtidig med at det fjerner abonnementsomkostninger pr. bruger, efterhånden som dit team vokser.