Udrul Hoppscotch med étklikinstallation
Open source API-udviklingsplatform, der understøtter REST, GraphQL, WebSocket og teamsamarbejde i realtid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hoppscotch
Hoppscotch er en moderne, letvægtsplatform til API-udvikling og -test, der dækker hele API-livscyklussen — fra opbygning og test af anmodninger til dokumentation og deling af samlinger med dit team. Den understøtter REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events og WebRTC i en enkelt grænseflade, med miljøvariabler, pre-request-scripts og avancerede autentificeringsmuligheder, herunder OAuth 2.0.
Selv-hosting af Hoppscotch på din VPS holder alle API-nøgler, anmodningsdata og teamarbejdsområdedata udelukkende på din infrastruktur, hvilket eliminerer bekymringerne om databeskyttelse ved cloud-baserede API-klienter, samtidig med at det fjerner abonnementsomkostninger pr. bruger, efterhånden som dit team vokser.
Vigtige funktioner i Hoppscotch
Multiprotokoltest
Test REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events og WebRTC-forbindelser fra en enkelt samlet grænseflade.
Teamarbejdsområder
Del samlinger og samarbejd i realtid med teammedlemmer på tværs af delte arbejdsområder uden at forlade din private infrastruktur.
Avanceret autentifikation
Indbygget understøttelse af OAuth 2.0, Bearer tokens, Basic Auth og API-nøgler dækker stort set alle autentificeringsmetoder.
Miljøvariabler
Skift mellem udviklings-, staging- og produktionsmiljøer øjeblikkeligt uden at redigere anmodningsparametre manuelt.
Samlingsadministration
Organiser anmodninger i versionerede samlinger med import- og eksportunderstøttelse til Postman- og OpenAPI-formater.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hoppscotch
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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