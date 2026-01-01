Multi-Scrobbler forbinder alle steder, hvor du lytter til musik, med alle tjenester, der sporer det. I stedet for at stole på hver musikapps indbyggede scrobbling — som helt mangler fra Plex og Jellyfin, og er fragmenteret på tværs af YouTube Music, Deezer og Subsonic-klienter — centraliserer Multi-Scrobbler hver afspilning i én pipeline. Den understøtter 25+ kilder og videresender lytninger til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre mål samtidigt.

Selv-hosting på din VPS holder scrobbleren kørende 24/7 ved siden af dine andre medietjenester, med offentlige OAuth callback-URL'er, som Spotify og Last.fm kan nå. Web-dashboardet viser live-lytninger, statistik per kilde og detaljerede logfiler uden at afsløre din lyttehistorik for en tredjeparts SaaS.