Implementer Multi-Scrobbler med installation med ét klik
Selvhostet scrobblinghub, der sporer musikafspilninger fra Plex, Jellyfin, Spotify og mere til Last.fm, ListenBrainz eller Maloja.
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Hvad du kan bygge med Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler forbinder alle steder, hvor du lytter til musik, med alle tjenester, der sporer det. I stedet for at stole på hver musikapps indbyggede scrobbling — som helt mangler fra Plex og Jellyfin, og er fragmenteret på tværs af YouTube Music, Deezer og Subsonic-klienter — centraliserer Multi-Scrobbler hver afspilning i én pipeline. Den understøtter 25+ kilder og videresender lytninger til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre mål samtidigt.
Selv-hosting på din VPS holder scrobbleren kørende 24/7 ved siden af dine andre medietjenester, med offentlige OAuth callback-URL'er, som Spotify og Last.fm kan nå. Web-dashboardet viser live-lytninger, statistik per kilde og detaljerede logfiler uden at afsløre din lyttehistorik for en tredjeparts SaaS.
Vigtige funktioner i Multi-Scrobbler
Universel kildedækning
Registrerer afspilninger fra Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-klienter og 25+ andre musikafspillere i en enkelt pipeline.
Flere scrobblemål
Videresender hver afspilning til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre destinationer samtidig uden manuel duplikering.
Live statusdashboard
Webbrugerfladen viser aktuelt afspillende numre, seneste scrobbles og kildespecifikke statistikker, så du kan verificere hver forbindelse med et øjeblik.
Smart deduplikering
Registrerer duplikerede afspilninger, der rapporteres af flere kilder, som afspiller det samme nummer, og indsender hver afspilning kun én gang til dine scrobble-mål.
Webhook-notifikationer
Sender 'Afspiller nu'-opdateringer og fejl til Discord, Gotify, Ntfy eller Apprise, så du opdager ødelagte integrationer uden at tjekke dashboardet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Multi-Scrobbler
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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