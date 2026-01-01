Op til 70% rabat på Multi-Scrobbler

Implementer Multi-Scrobbler med installation med ét klik

Selvhostet scrobblinghub, der sporer musikafspilninger fra Plex, Jellyfin, Spotify og mere til Last.fm, ListenBrainz eller Maloja.

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40,99kr./md.
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Implementer Multi-Scrobbler med installation med ét klik

Vælg en VPS-pakke til Multi-Scrobbler

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Multi-Scrobbler

Multi-Scrobbler forbinder alle steder, hvor du lytter til musik, med alle tjenester, der sporer det. I stedet for at stole på hver musikapps indbyggede scrobbling — som helt mangler fra Plex og Jellyfin, og er fragmenteret på tværs af YouTube Music, Deezer og Subsonic-klienter — centraliserer Multi-Scrobbler hver afspilning i én pipeline. Den understøtter 25+ kilder og videresender lytninger til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre mål samtidigt.

Selv-hosting på din VPS holder scrobbleren kørende 24/7 ved siden af dine andre medietjenester, med offentlige OAuth callback-URL'er, som Spotify og Last.fm kan nå. Web-dashboardet viser live-lytninger, statistik per kilde og detaljerede logfiler uden at afsløre din lyttehistorik for en tredjeparts SaaS.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Multi-Scrobbler

Universel kildedækning

Registrerer afspilninger fra Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-klienter og 25+ andre musikafspillere i en enkelt pipeline.

Flere scrobblemål

Videresender hver afspilning til Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito og andre destinationer samtidig uden manuel duplikering.

Live statusdashboard

Webbrugerfladen viser aktuelt afspillende numre, seneste scrobbles og kildespecifikke statistikker, så du kan verificere hver forbindelse med et øjeblik.

Smart deduplikering

Registrerer duplikerede afspilninger, der rapporteres af flere kilder, som afspiller det samme nummer, og indsender hver afspilning kun én gang til dine scrobble-mål.

Webhook-notifikationer

Sender 'Afspiller nu'-opdateringer og fejl til Discord, Gotify, Ntfy eller Apprise, så du opdager ødelagte integrationer uden at tjekke dashboardet.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Multi-Scrobbler

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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