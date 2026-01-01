Installer FreeScout med et-klik-installation
Letvægts open source helpdesk og delt indbakkesystem til professionel kundesupport uden agentgebyrer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FreeScout
FreeScout er en gratis, open source helpdesk- og delt indbakkeplatform bygget med PHP og Laravel, designet som et selvhostet alternativ til Help Scout og Zendesk. Den leverer en velkendt, professionel supportgrænseflade med understøttelse af flere postkasser, kollisionsdetektion, gemte svar og workflow-automatisering — alt, hvad et team behøver for at administrere kundehenvendelser effektivt uden at betale abonnementsgebyrer pr. agent.
Implementering af FreeScout på din VPS med MariaDB giver dig fuld datasuverænitet over hver kundesamtale, ubegrænsede agenter og postkasser samt friheden til at udvide funktionaliteten gennem modulsystemet. Der er ingen prissætning pr. agent, ingen samtalegrænser og ingen risiko for, at en leverandør øger omkostningerne eller afbryder tjenesten.
Vigtige funktioner i FreeScout
Delt indbakke
Flere agenter samarbejder om den samme postkasse med kollisionsdetektering, der forhindrer dobbelte svar til den samme kunde.
Arbejdsgangsautomatisering
Automatiser gentagne handlinger med brugerdefinerede regler – tildel sager automatisk, send standardsvar og udløs notifikationer baseret på betingelser.
Multipostkasseunderstøttelse
Administrer separate indbakker til forskellige afdelinger, brands eller produkter fra en enkelt FreeScout-installation.
Gemtesvar
Opbyg et bibliotek af svarskabeloner til almindelige spørgsmål, så agenter kan svare præcist og konsekvent på få sekunder.
Modulsystem
Udvid funktionaliteten med fællesskabsmoduler til livechat, tilfredshedsundersøgelser, vidensbase og tredjepartsintegrationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FreeScout
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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