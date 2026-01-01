FreeScout er en gratis, open source helpdesk- og delt indbakkeplatform bygget med PHP og Laravel, designet som et selvhostet alternativ til Help Scout og Zendesk. Den leverer en velkendt, professionel supportgrænseflade med understøttelse af flere postkasser, kollisionsdetektion, gemte svar og workflow-automatisering — alt, hvad et team behøver for at administrere kundehenvendelser effektivt uden at betale abonnementsgebyrer pr. agent.

Implementering af FreeScout på din VPS med MariaDB giver dig fuld datasuverænitet over hver kundesamtale, ubegrænsede agenter og postkasser samt friheden til at udvide funktionaliteten gennem modulsystemet. Der er ingen prissætning pr. agent, ingen samtalegrænser og ingen risiko for, at en leverandør øger omkostningerne eller afbryder tjenesten.