SigNoz er en full-stack open source-observabilitetsplatform, der er bygget nativt på OpenTelemetry. Den erstatter flere isolerede værktøjer — en tracing-backend, en metrik-lagring og en log-aggregator — med en enkelt applikation, der korrelerer alle tre signaler i én brugerflade. Ingeniører kan springe fra en langsom trace direkte til de relaterede logs og infrastrukturmetrikker uden at skifte faner eller sammensætte data manuelt.

I modsætning til SaaS APM-leverandører holder selv-hosting af SigNoz på din egen VPS al telemetridata på infrastruktur, du kontrollerer, uden pris pr. bruger eller datalagringsgrænser pålagt af en tredjepart. ClickHouse-lagringsmotoren gør forespørgsler hurtige selv ved høje indtagelsesvolumener, og nativ OpenTelemetry-understøttelse betyder, at enhver OTel-instrumenteret tjeneste sender data uden leverandørspecifikke SDK'er.