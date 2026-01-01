Udrul SigNoz med enkeltklikinstallation
OpenTelemetry-native APM, der forener distribuerede spor, metrics og logs under én open source-platform.
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Hvad du kan bygge med SigNoz
SigNoz er en full-stack open source-observabilitetsplatform, der er bygget nativt på OpenTelemetry. Den erstatter flere isolerede værktøjer — en tracing-backend, en metrik-lagring og en log-aggregator — med en enkelt applikation, der korrelerer alle tre signaler i én brugerflade. Ingeniører kan springe fra en langsom trace direkte til de relaterede logs og infrastrukturmetrikker uden at skifte faner eller sammensætte data manuelt.
I modsætning til SaaS APM-leverandører holder selv-hosting af SigNoz på din egen VPS al telemetridata på infrastruktur, du kontrollerer, uden pris pr. bruger eller datalagringsgrænser pålagt af en tredjepart. ClickHouse-lagringsmotoren gør forespørgsler hurtige selv ved høje indtagelsesvolumener, og nativ OpenTelemetry-understøttelse betyder, at enhver OTel-instrumenteret tjeneste sender data uden leverandørspecifikke SDK'er.
Vigtige funktioner i SigNoz
Distribueret sporing
Visualiser end-to-end anmodningsforløb på tværs af tjenester med flamegrafer, spandetaljer og P50/P95/P99 latensopdelinger.
Målingsovervågning
Indsaml og forespørg infrastruktur- og applikationsmålinger via OpenTelemetry, med indbyggede dashboards og advarselsregler.
Logstyring
Centraliser logfiler fra alle tjenester, filtrer efter sporingskontekst, og udfør fuldtekstsøgninger uden en separat logningsstak.
Korrelerede signaler
Spring fra en langsom sporing til de korrelerede logfiler og værtsmålinger med ét klik – ingen manuel korrelation på tværs af separate værktøjer.
OpenTelemetry-oprindelig
Enhver tjeneste, der allerede er instrumenteret med OTel SDKs, sender data til SigNoz øjeblikkeligt, uden vendor lock-in eller tilpassede agenter.
Indbygget alarmering
Definer tærskel- og anomalialarmer på enhver metrik eller sporingssignal, og send notifikationer til Slack, PagerDuty eller webhooks.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SigNoz
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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