Inkscape er den førende open source-vektorgrafikeditor til at skabe logoer, ikoner, illustrationer og tekniske diagrammer i SVG-format. Denne skabelon kører den fulde Inkscape desktop-applikation via KasmVNC, hvilket gør den tilgængelig fra enhver moderne browser uden at installere noget lokalt.

Hosting af Inkscape på en VPS giver dig et vedvarende designarbejdsområde, der følger dig på tværs af enheder. Dine brugerdefinerede udvidelser, paletter, skabeloner og projektfiler er altid tilgængelige, og miljøet er sikret bag HTTPS med adgangskodegodkendelse – ingen VPN eller desktop-synkronisering påkrævet.