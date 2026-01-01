Installer Inkscape med enkeltklikinstallation.
Gratis og open source vektorgrafikeditor tilgængelig fra enhver browser via et cloud-hostet skrivebordsmiljø.
Vælg en VPS-pakke til Inkscape
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Inkscape
Inkscape er den førende open source-vektorgrafikeditor til at skabe logoer, ikoner, illustrationer og tekniske diagrammer i SVG-format. Denne skabelon kører den fulde Inkscape desktop-applikation via KasmVNC, hvilket gør den tilgængelig fra enhver moderne browser uden at installere noget lokalt.
Hosting af Inkscape på en VPS giver dig et vedvarende designarbejdsområde, der følger dig på tværs af enheder. Dine brugerdefinerede udvidelser, paletter, skabeloner og projektfiler er altid tilgængelige, og miljøet er sikret bag HTTPS med adgangskodegodkendelse – ingen VPN eller desktop-synkronisering påkrævet.
Vigtige funktioner i Inkscape
Browser-tilgængelig Desktop
Den fulde Inkscape-applikation kører i din browser via KasmVNC, hvilket giver dig adgang til dit designarbejdsområde fra enhver enhed.
SVG-Nativeredigering
Inkscape arbejder direkte med SVG-geometri, så illustrationer kan skaleres til enhver opløsning uden kvalitetstab – ideelt til web og print.
Avanceret noderedigering
Præcise værktøjer til manipulation af Bezierkurver og knudepunkter giver dig fuld kontrol over stier til detaljeret illustration og ikonarbejde.
Udvidelser og scripting
Hundredvis af indbyggede og fællesskabsudvidelser muliggør automatisering, brugerdefinerede effekter og workflowintegrationer direkte i Inkscape.
Vedvarende arbejdsområde
Projektfiler, skrifttyper, paletter og præferencer vedvarer på tværs af sessioner i en navngivet Docker-volumen og overlever containergenstarter og -opdateringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Inkscape
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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