Kutt er en selvhostet URL-forkorter, der giver dig fuld kontrol over dine korte links, analysedata og brugeradgang. Opret brandede korte URL'er på dit eget domæne, spor klikstatistik pr. link, og administrer alt via en ren admin-grænseflade – uden at sende data til kommercielle tjenester som Bitly eller TinyURL.

Udover grundlæggende forkortelse giver Kutt dig mulighed for at beskytte links med adgangskoder, indstille automatiske udløbsdatoer og administrere registrerede brugere. En fuld REST API og browserudvidelser til Chrome og Firefox gør det nemt at integrere linkoprettelse i eksisterende arbejdsgange. Selvhosting betyder, at dine linkdata forbliver private, og du betaler ingen klikgebyrer.