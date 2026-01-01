Implementer Kutt med et-klik-installation
Moderne open source URL-forkorter med brugerdefinerede domæner, klikstatistik og en komplet REST API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kutt
Kutt er en selvhostet URL-forkorter, der giver dig fuld kontrol over dine korte links, analysedata og brugeradgang. Opret brandede korte URL'er på dit eget domæne, spor klikstatistik pr. link, og administrer alt via en ren admin-grænseflade – uden at sende data til kommercielle tjenester som Bitly eller TinyURL.
Udover grundlæggende forkortelse giver Kutt dig mulighed for at beskytte links med adgangskoder, indstille automatiske udløbsdatoer og administrere registrerede brugere. En fuld REST API og browserudvidelser til Chrome og Firefox gør det nemt at integrere linkoprettelse i eksisterende arbejdsgange. Selvhosting betyder, at dine linkdata forbliver private, og du betaler ingen klikgebyrer.
Vigtige funktioner i Kutt
Brugerdefineret domænesupport
Brug korte links fra dit eget brandede domæne, så hver URL, du deler, styrker din identitet i stedet for en tredjepartstjeneste.
Analyser pr. link
Spor antal klik, henvisninger, lande og enheder for hvert forkortet link for at måle rækkevidde og kampagneeffektivitet.
Adgangskodebeskyttede links
Tilføj en valgfri adgangskode til ethvert link, så kun personer med adgangskoden kan nå destinations-URL'en.
Linkudløb
Indstil en automatisk udløbsdato på ethvert link, og det holder op med at virke uden manuel indgriben – nyttigt for tidssensitive kampagner.
REST API
Opret, administrer og slet links programmatisk via et fuldt udstyret API, hvilket gør det nemt at integrere Kutt i dine apps og pipelines.
Brugeradministration
Adminpanel lader dig administrere registrerede brugere og alle links på tværs af systemet, med registrering og anonym adgang deaktiveret som standard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kutt
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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