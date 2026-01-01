Udrul NetBird Client med enkeltklikinstallation
WireGuard-baseret mesh VPN-klient, der forbinder din VPS til et sikkert privat netværk med nul-tillids adgangskontroller.
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Hvad du kan bygge med NetBird Client
NetBird Client er en moderne VPN-løsning, der skaber WireGuard-baserede overlay-netværk mellem enheder uden kompleks serverkonfiguration. Den etablerer automatisk peer-to-peer-forbindelser med virksomhedsfunktioner, herunder SSO-integration, multi-faktor-autentificering og detaljerede adgangspolitikker – alt sammen administreret via et centralt kontrolplan uden en traditionel VPN-hub.
Ved at køre NetBird-klienten på din VPS forbinder du din cloud-infrastruktur til dit private NetBird-netværk, hvilket muliggør sikker, krypteret adgang til tjenester og ressourcer på tværs af hele dit miljø, samtidig med at følsomme arbejdsbelastninger holdes helt væk fra det offentlige internet og under din fulde kontrol.
Vigtige funktioner i NetBird Client
WireGuard Meshnetværk
Opretter automatisk direkte peer-to-peer WireGuard-tunneler mellem enheder, hvilket leverer højtydende krypteret forbindelse uden en central VPN-serverflaskehals.
Nul-tillids-adgangskontrol
Granulære netværkspolitikker bestemmer præcist, hvilke enheder og brugere der kan nå hvilke ressourcer, og håndhæver adgang med mindst mulige privilegier på tværs af hele din infrastruktur.
SSO- og MFA-integration
Integreres med populære identitetsudbydere til enkeltlogon og multifaktorautentificering, hvilket bringer virksomhedssikkerhed til dit private netværk uden ekstra værktøjer.
Automatisk NAT-gennemgang
Indbygget hulboring og relætilbagefald sikrer pålidelig forbindelse, selv når enheder befinder sig bag firewalls eller restriktiv NAT, hvilket ikke kræver manuel portvideresendelse.
Kvantresistent kryptering
Valgfri Rosenpass-integration tilføjer post-kvantekrypteringsnøgleudveksling ud over WireGuard, hvilket fremtidssikrer dine krypterede tunneler mod nye trusler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NetBird Client
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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