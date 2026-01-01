NetBird Client er en moderne VPN-løsning, der skaber WireGuard-baserede overlay-netværk mellem enheder uden kompleks serverkonfiguration. Den etablerer automatisk peer-to-peer-forbindelser med virksomhedsfunktioner, herunder SSO-integration, multi-faktor-autentificering og detaljerede adgangspolitikker – alt sammen administreret via et centralt kontrolplan uden en traditionel VPN-hub.

Ved at køre NetBird-klienten på din VPS forbinder du din cloud-infrastruktur til dit private NetBird-netværk, hvilket muliggør sikker, krypteret adgang til tjenester og ressourcer på tværs af hele dit miljø, samtidig med at følsomme arbejdsbelastninger holdes helt væk fra det offentlige internet og under din fulde kontrol.