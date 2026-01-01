Implementer OMERO med ét-klik-installation
Open source billeddatastyringsplatform til videnskabelig mikroskopi med en multidimensionel webfremviser.
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Hvad du kan bygge med OMERO
OMERO er Open Microscopy Environment-datastyringsplatformen, der er bygget til forskningslaboratorier, som arbejder med multidimensionelle biobilleddata. Den importerer mikroskopibilleder fra over 150 proprietære filformater via Bio-Formats, opbevarer dem i et søgbart lager og serverer dem via en webfremviser, der håndterer kanaler, time-lapse og Z-stakke uden proprietær software.
Selv-hosting af OMERO på din VPS giver laboratoriegrupper fuld kontrol over rå billeddata, annotationer og adgangstilladelser, samtidig med at OMERO.server-backend, OMERO.web-frontend og et PostgreSQL-lager samles i en enkelt udrulning.
Vigtige funktioner i OMERO
Multidimensionel fremviser
Gennemse Z-stakke, time-lapse-sekvenser og multikanalsoptagelser direkte i browseren uden at installere desktop-mikroskopisoftware.
Bio-Formats import
Importer billeder fra over 150 proprietære mikroskopiformater, og bevar originale metadata via det medfølgende Bio-Formats-bibliotek.
Grupper og tilladelser
Organiser forskere i samarbejdsgrupper med rettigheder til kun at læse, læse og annotere, eller læse og skrive på delte datasæt og projekter.
Annoteringer og tags
Vedhæft tags, bedømmelser, kommentarer, nøgle-værdi-par og filvedhæftninger til billeder, så eksperimentel kontekst forbliver knyttet til rådata.
Scripting og APIs
Automatiser analysepipelines via Python-, Java- og MATLAB-API'er eller kør serverside OMERO.scripts mod hele datasæt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OMERO
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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