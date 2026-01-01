OMERO er Open Microscopy Environment-datastyringsplatformen, der er bygget til forskningslaboratorier, som arbejder med multidimensionelle biobilleddata. Den importerer mikroskopibilleder fra over 150 proprietære filformater via Bio-Formats, opbevarer dem i et søgbart lager og serverer dem via en webfremviser, der håndterer kanaler, time-lapse og Z-stakke uden proprietær software.

Selv-hosting af OMERO på din VPS giver laboratoriegrupper fuld kontrol over rå billeddata, annotationer og adgangstilladelser, samtidig med at OMERO.server-backend, OMERO.web-frontend og et PostgreSQL-lager samles i en enkelt udrulning.