Udrul ArchivesSpace i enkeltklikinstallation
Open source arkivinformationsstyringssystem til håndtering af manuskripter, arkivalier og digitale objekter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ArchivesSpace
ArchivesSpace er det førende open source-arkivinformationsstyringssystem, bygget af arkivarer til arkivarer. Det kombinerer erhvervelse, arrangement, beskrivelse og offentlig opdagelse i en enkelt applikation, der understøtter hele arkivets livscyklus — fra den første donation til online adgang for forskere.
Selv-hosting af ArchivesSpace på din egen VPS holder findemidler, erhvervelsesregistre og brugerdata under din institutions kontrol, uden gebyrer pr. post eller leverandørlåsning. Det medfølgende personaleinterface, den offentlige adgangsportal, REST API'et og OAI-PMH-slutpunktet giver dit arkiv en komplet beskrivelses- og opdagelsesplatform lige ud af kassen.
Vigtige funktioner i ArchivesSpace
Arkivbeskrivelse
Opret og administrer ressourcer, tilgange, arkivgenstande og digitale genstande i henhold til standarderne DACS, ISAD(G) og ISAAR(CPF).
Offentlig adgangsportal
Forskere gennemser søgehjælpemidler, søger i samlinger og viser digitale objekter via en indbygget offentlig opdagelsesgrænseflade.
EAD og MARCXML eksport
Eksporter ressourceposter som EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS eller Dublin Core til integration med opdagelseslag og konsortiekataloger.
OAI-PMH høstning
Tilgængeliggør beskrivende metadata via OAI-PMH, så aggregatorer som DPLA eller Europeana automatisk kan høste samlinger.
REST API
En dokumenteret JSON REST API driver integrationer med digitale bevaringssystemer, ETL-pipelines og tilpassede front-ends.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ArchivesSpace
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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