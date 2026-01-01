ArchivesSpace er det førende open source-arkivinformationsstyringssystem, bygget af arkivarer til arkivarer. Det kombinerer erhvervelse, arrangement, beskrivelse og offentlig opdagelse i en enkelt applikation, der understøtter hele arkivets livscyklus — fra den første donation til online adgang for forskere.

Selv-hosting af ArchivesSpace på din egen VPS holder findemidler, erhvervelsesregistre og brugerdata under din institutions kontrol, uden gebyrer pr. post eller leverandørlåsning. Det medfølgende personaleinterface, den offentlige adgangsportal, REST API'et og OAI-PMH-slutpunktet giver dit arkiv en komplet beskrivelses- og opdagelsesplatform lige ud af kassen.