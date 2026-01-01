Crafty Controller er en open source web-GUI til administration af Minecraft Java- og Bedrock-servere fra et enkelt dashboard. Den erstatter jonglering med SSH-sessioner og skærmfaner med live-konsoller pr. server, en indbygget filhåndtering, planlagte opgaver og et-klik-sikkerhedskopiering — alt sammen pakket ind i en ren webgrænseflade med rollebaseret adgang for flere brugere.

Selv-hosting af Crafty på din VPS bevarer fuldt ejerskab af dine verdener, plugin-konfigurationer og spillerdata på hardware, du kontrollerer. Du kan starte nye servere fra populære jar-typer — vanilla, Paper, Spigot, Forge og Bedrock — uden at forlade browseren, og dele begrænset administration med venner eller moderatorer ved hjælp af detaljerede tilladelser.