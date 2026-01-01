Implementer Crafty Controller med et-klik-installation
Webbaseret kontrolpanel til at oprette, konfigurere og drive flere Minecraft Java- og Bedrock-servere fra ét dashboard.
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Hvad du kan bygge med Crafty Controller
Crafty Controller er en open source web-GUI til administration af Minecraft Java- og Bedrock-servere fra et enkelt dashboard. Den erstatter jonglering med SSH-sessioner og skærmfaner med live-konsoller pr. server, en indbygget filhåndtering, planlagte opgaver og et-klik-sikkerhedskopiering — alt sammen pakket ind i en ren webgrænseflade med rollebaseret adgang for flere brugere.
Selv-hosting af Crafty på din VPS bevarer fuldt ejerskab af dine verdener, plugin-konfigurationer og spillerdata på hardware, du kontrollerer. Du kan starte nye servere fra populære jar-typer — vanilla, Paper, Spigot, Forge og Bedrock — uden at forlade browseren, og dele begrænset administration med venner eller moderatorer ved hjælp af detaljerede tilladelser.
Vigtige funktioner i Crafty Controller
Multiserverkontrol
Opsæt, overvåg og betjen flere Minecraft Java- og Bedrock-servere parallelt fra et enkelt dashboard.
Webbaseret konsol
Stream live serverlogs og send kommandoer fra browseren, med søgbar historik og farvekodet output per server.
Planlagte opgaver
Automatiser sikkerhedskopier, genstarter og kommandoeksekvering på cron-lignende tidsplaner for at holde serverne sunde uden manuel indgriben.
Rollebaseret adgang
Definer brugere med begrænsede tilladelser, så moderatorer og fællesskabsmedlemmer kan hjælpe med at drifte servere uden root eller følsomme legitimationsoplysninger.
Filhåndtering
Gennemse, rediger, upload og download serverfiler – verdener, plugins, konfigurationer – direkte i browseren uden SSH- eller SFTP-klienter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Crafty Controller
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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