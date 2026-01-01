Apollo er den førende open source-platform til fællesskabsdrevet genomannotering, udviklet af Generic Model Organism Database (GMOD)-projektet. Bygget op omkring en JBrowse-drevet fremviser giver den kuratorer på tværs af institutioner mulighed for at redigere genmodeller, transkripter og funktioner på delte referencegenomer samtidigt – hvor hver ændring spores, tilskrives og øjeblikkeligt er synlig for samarbejdspartnere.

Selv-hosting af Apollo på din egen VPS holder proprietære anmærkningsdata inden for din infrastruktur i stedet for på tredjepartsservere. Forskningslaboratorier, konsortier og bioteknologiteams får en enkelt autoritativ anmærkningsdatabase, granulære tilladelser pr. organisme og en kurateringshistorik, de fuldt ud ejer – uden at dele følsomme genomdata eksternt.