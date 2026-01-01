Implementer Apollo med et-klik installation
Realtids samarbejdsbaseret genomannoteringseditor bygget til distribuerede biologiske forskningsteams.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Apollo
Apollo er den førende open source-platform til fællesskabsdrevet genomannotering, udviklet af Generic Model Organism Database (GMOD)-projektet. Bygget op omkring en JBrowse-drevet fremviser giver den kuratorer på tværs af institutioner mulighed for at redigere genmodeller, transkripter og funktioner på delte referencegenomer samtidigt – hvor hver ændring spores, tilskrives og øjeblikkeligt er synlig for samarbejdspartnere.
Selv-hosting af Apollo på din egen VPS holder proprietære anmærkningsdata inden for din infrastruktur i stedet for på tredjepartsservere. Forskningslaboratorier, konsortier og bioteknologiteams får en enkelt autoritativ anmærkningsdatabase, granulære tilladelser pr. organisme og en kurateringshistorik, de fuldt ud ejer – uden at dele følsomme genomdata eksternt.
Vigtige funktioner i Apollo
Realtidsfællesredigering
Flere kuratorer redigerer det samme genom samtidigt, med ændringer der øjeblikkeligt udsendes via WebSocket-baseret synkronisering.
JBrowse-drevet fremviser
Bygget på JBrowse genombrowseren, hvilket giver kuratorer velkendt spornavigation, søgning og sekvensvisualisering lige ud af kassen.
Organismetilladelser
Granulær rollebaseret adgang giver administratorer mulighed for at tildele læse-, skrive- eller administratorrettigheder pr. organisme og pr. brugergruppe.
Annoteringshistorik
Hver transskriptionsredigering, kommentar og funktionsændring logges med forfatter og tidsstempel, hvilket understøtter fuld revision og fortrydelses-arbejdsgange.
GFF3- og FASTA-import
Indlæs referencegenomer og eksisterende annotationer via standard bioinformatikformater, uden at der kræves proprietær konvertering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apollo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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