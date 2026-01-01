ClassQuiz er en open source, selvhostet quizplatform designet til lærere, undervisere og pædagoger, der ønsker et privatlivsrespekterende alternativ til kommercielle quiztjenester til klasseværelset. Spillere deltager i et spil ved at indtaste en PIN-kode på enhver enhed, besvarer spørgsmål i realtid og ser live-ranglister efter hver runde.

Selvhosting af ClassQuiz på din egen VPS holder quizindhold, elevsvar og kontodata under din fulde kontrol, undgår licensgebyrer pr. plads og fungerer på skolenetværk uden eksterne afhængigheder. Stacken inkluderer API'en, baggrundsarbejderen, PostgreSQL, Redis og Meilisearch til quizopdagelse.