Installer ClassQuiz med ét klik
Open source Kahoot-alternativ til live multiplayer klassequizzer med realtidsscoring.
Vælg en VPS-pakke til ClassQuiz
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ClassQuiz
ClassQuiz er en open source, selvhostet quizplatform designet til lærere, undervisere og pædagoger, der ønsker et privatlivsrespekterende alternativ til kommercielle quiztjenester til klasseværelset. Spillere deltager i et spil ved at indtaste en PIN-kode på enhver enhed, besvarer spørgsmål i realtid og ser live-ranglister efter hver runde.
Selvhosting af ClassQuiz på din egen VPS holder quizindhold, elevsvar og kontodata under din fulde kontrol, undgår licensgebyrer pr. plads og fungerer på skolenetværk uden eksterne afhængigheder. Stacken inkluderer API'en, baggrundsarbejderen, PostgreSQL, Redis og Meilisearch til quizopdagelse.
Vigtige funktioner i ClassQuiz
Multiplayer i realtid
Afhold live quizsessioner, hvor spillere deltager med en PIN-kode og besvarer synkroniserede spørgsmål via en WebSocket-forbindelse.
Quizoprettelse
Opret multiple-choice-, ABCD-, interval-, afstemnings- og tekstinputspørgsmål med billeder, tidsbegrænsninger og pointgivning pr. svar.
Fuldtekstsøgning
Opdag offentlige quizzer øjeblikkeligt via et indbygget Meilisearch-indeks, der rangerer resultater efter titel, tags og beskrivelse.
Selvhostet privatliv
Opbevar alle quizdata, spillernavne og svar på din egen infrastruktur uden tredjepartstelemetri eller -analyse.
Billedelager
Vedhæft billeder til spørgsmål ved hjælp af indbygget lokal lagring eller tilslut en S3-kompatibel backend for ubegrænset medieindhold.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ClassQuiz
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.