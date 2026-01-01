FUXA er en open source SCADA/HMI/dashboard-platform bygget udelukkende til internettet. Træk-og-slip-editoren kører i browseren, så ingeniører kan designe anlægsmodeller, dashboards og operatørskærme uden at installere proprietære værktøjer – og de samme skærme vises på enhver enhed med en browser.

Selv-hosting af FUXA på din egen VPS holder tagdata, projektfiler og enhedslegitimationsoplysninger inden for infrastruktur, du kontrollerer, hvilket er vigtigt for OT-miljøer, hvor cloud-hostet SCADA sjældent er en mulighed. Node.js-runtime leveres med native drivere til Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT og Ethernet/IP, så den kan kommunikere med eksisterende PLC'er og feltenheder uden ekstra gateways.