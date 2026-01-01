Udrul FUXA med étklikinstallation
Open source-webbaseret SCADA/HMI-software til design af realtids procesvisualiseringer og tilslutning til industrielle enheder.
Vælg en VPS-pakke til FUXA
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FUXA
FUXA er en open source SCADA/HMI/dashboard-platform bygget udelukkende til internettet. Træk-og-slip-editoren kører i browseren, så ingeniører kan designe anlægsmodeller, dashboards og operatørskærme uden at installere proprietære værktøjer – og de samme skærme vises på enhver enhed med en browser.
Selv-hosting af FUXA på din egen VPS holder tagdata, projektfiler og enhedslegitimationsoplysninger inden for infrastruktur, du kontrollerer, hvilket er vigtigt for OT-miljøer, hvor cloud-hostet SCADA sjældent er en mulighed. Node.js-runtime leveres med native drivere til Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT og Ethernet/IP, så den kan kommunikere med eksisterende PLC'er og feltenheder uden ekstra gateways.
Vigtige funktioner i FUXA
Webbaseret editor
Design SCADA-skærme, dashboards og alarmer direkte i browseren med en træk-og-slip-editor – ingen Windows-specifikke ingeniørværktøjer påkrævet.
Industrielle protokoller
Native drivere til Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT og Ethernet/IP forbinder FUXA direkte med PLC'er og feltudstyr.
Tags i realtid
Bind skærmelementer til live enhedstags, og se værdier opdateres i realtid med indbygget historikstøtte til tendenser og rapporter.
Alarmer og begivenheder
Konfigurer tærskelbaserede alarmer med kvitteringsarbejdsgange, og gem en hændelseshistorik til revisioner og analyse efter hændelser.
SVG-baseret grafik
Skalerbar vektorgrafik holder visninger skarpe på enhver skærmstørrelse, fra operatør-HMI'er til store overbliksdashboards på kontrolrumsvæggen.
Skriptbar logik
Tilføj brugerdefineret JavaScript-logik til at håndtere beregninger, transformationer og betinget adfærd uden at genopbygge applikationen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FUXA
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.