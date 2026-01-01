Implementer Quickwit i en enkeltklikinstallation.
Cloud-native søgemaskine til observerbarhed – et open source-alternativ til Datadog, Elasticsearch, Loki og Tempo.
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Hvad du kan bygge med Quickwit
Quickwit er en open source distribueret søgemaskine skrevet i Rust og specialbygget til loghåndtering, distribueret sporing og observability-arbejdsbelastninger i enhver skala. Den adskiller beregning fra lagring ved at indeksere data direkte til objektlagring, så teams kan beholde måneders eller års telemetri online for en brøkdel af prisen for traditionelle log-stakke.
Selv-hosting af Quickwit på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din observability-pipeline, native OpenTelemetry- og Jaeger-kompatibilitet og en Grafana-datakilde – uden prissætning pr. vært, opbevaringsgrænser eller leverandørlåsning knyttet til SaaS observability-platforme.
Vigtige funktioner i Quickwit
OpenTelemetry-indbygget
Indtag logs og spor direkte via OTLP gRPC og HTTP uden sidecars eller skemakortlægning, og forespørg dem derefter på få sekunder.
Jaeger-kompatibel
Drop-in Jaeger gRPC API lader eksisterende Jaeger UI og klienter forespørge Quickwit-baserede spor uden applikationsændringer.
Undersekundssøgning
Tantivy-drevet indeksering leverer fuldtekst- og strukturerede forespørgsler over terabyte af logs og spans med svar med lav latenstid.
Objektlagringsbackend
Indekserer data direkte til S3-kompatibel lagring, så opbevaring er billig og elastisk – behold måneder af telemetri uden dyre SSD'er.
Grafana datakilde
Officiel Grafana plugin forvandler Quickwit til en førsteklasses logs- og traces-kilde side om side med Prometheus- og Loki-dashboards.
Skemaløs indlæsning
Dynamisk mapping gør det muligt at indlæse semi-struktureret JSON uden at definere et skema på forhånd, med valgfri strenge skemaer, når du har brug for dem.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Quickwit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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