Quickwit er en open source distribueret søgemaskine skrevet i Rust og specialbygget til loghåndtering, distribueret sporing og observability-arbejdsbelastninger i enhver skala. Den adskiller beregning fra lagring ved at indeksere data direkte til objektlagring, så teams kan beholde måneders eller års telemetri online for en brøkdel af prisen for traditionelle log-stakke.

Selv-hosting af Quickwit på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din observability-pipeline, native OpenTelemetry- og Jaeger-kompatibilitet og en Grafana-datakilde – uden prissætning pr. vært, opbevaringsgrænser eller leverandørlåsning knyttet til SaaS observability-platforme.