SickGear er den mest stabile og funktionskomplette fællesskabsvedligeholdte fork af det originale Sick-Beard-projekt — en selvhostet tv-show automatiseringsserver, der sporer de serier, du følger, overvåger Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episoder og overfører matchende udgivelser til din downloader for automatisk biblioteksimport. Det er kontinuerligt blevet udviklet siden 2014 med fokus på pålidelighed, bred indekseringsdækning og en poleret web-brugerflade inspireret af det originale Sick-Beard-design.

Selvhosting af SickGear på en VPS holder din tv-automatisering kørende 24/7, så episoder vises i dit bibliotek minutter efter udgivelsen. Det passer naturligt sammen med Plex, Jellyfin, Emby og den bredere Servarr mediestak og fungerer med stort set alle Newznab- og Torznab-indekserere.