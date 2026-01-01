Installer SickGear med et-klik installation
Stabil TV-serie automatiseringsserver – den langvarige, fuldt udstyrede fork af Sick-Beard til selvhostede PVR-opsætninger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SickGear
SickGear er den mest stabile og funktionskomplette fællesskabsvedligeholdte fork af det originale Sick-Beard-projekt — en selvhostet tv-show automatiseringsserver, der sporer de serier, du følger, overvåger Usenet-indekserere og torrent-trackere for nye episoder og overfører matchende udgivelser til din downloader for automatisk biblioteksimport. Det er kontinuerligt blevet udviklet siden 2014 med fokus på pålidelighed, bred indekseringsdækning og en poleret web-brugerflade inspireret af det originale Sick-Beard-design.
Selvhosting af SickGear på en VPS holder din tv-automatisering kørende 24/7, så episoder vises i dit bibliotek minutter efter udgivelsen. Det passer naturligt sammen med Plex, Jellyfin, Emby og den bredere Servarr mediestak og fungerer med stort set alle Newznab- og Torznab-indekserere.
Vigtige funktioner i SickGear
Vis sporing med kvalitetsprofiler
Præferencer pr. udsendelse for kvalitet, opløsning, sprog og codec betyder, at hver titel hentes i præcis det format, du ønsker.
Bred indexersupport
Newznab- og Torznab-kompatibilitet samt direkte plugins til mange private trackere dækker stort set alle Usenet- og torrent-indekseringsværktøjer.
Indbygget downloaderintegration
Indbyggede plugins til NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge og rTorrent lader SickGear orkestrere hele downloadpipeline.
Undertekstsøgning
OpenSubtitles, Addic7ed og Podnapisi-integration henter matchende undertekster på dine foretrukne sprog lige efter hver download.
Anime og specialformatsupport
Indbygget AniDB-integration håndterer anime-specifikke navnekonventioner og absolut episodenummerering uden manuelle løsninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SickGear
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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