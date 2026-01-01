Udrul Audiobookshelf med enkeltklikinstallation
Selvhostet lydbogs- og podcastserver med multibrugerunderstøttelse, offline mobilapps og automatisk metadatahentning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Audiobookshelf
Audiobookshelf er en omfattende selvhostet medieserver, der er bygget specifikt til lydbøger, podcasts og e-bøger. Den tilbyder en Progressiv webapp, der er tilgængelig fra enhver browser, samt native iOS- og Android-apps med understøttelse af offline lytning. Platformen streamer alle lydformater on-the-fly, henter metadata og coverart automatisk og holder individuel afspilningsfremgang synkroniseret på tværs af alle enheder for hver bruger.
Selvhosting giver dig fuld kontrol over dit mediebibliotek — ingen abonnementsgebyrer, ingen filstørrelsesbegrænsninger og ingen vendor lock-in. Automatisk podcast-download, RSS-feed-generering, kapitelstyring og værktøjer til fletning af lydfiler gør Audiobookshelf til en komplet erstatning for kommercielle lydbogsplatforme, samtidig med at dine lyttevaner og købte indhold holdes helt private.
Vigtige funktioner i Audiobookshelf
Flerbrugerfremskridtssynkronisering
Hver bruger opretholder uafhængig afspilningsfremskridt, der synkroniseres på tværs af browser og mobile enheder, hvilket gør det ideelt til deling i familie eller husstand.
Offline mobilapps
Native iOS- og Android-apps lader brugere downloade indhold til lytning uden internetforbindelse, perfekt til pendling og rejser.
Automatisk metadatahentning
Omslagsbilleder og metadata hentes automatisk fra Audible, Google Bøger, iTunes og andre kilder, så dit bibliotek ser pænt ud uden manuel indsats.
Podcaststyring
Abonner på podcasts, automatisk downloade nye episoder, og generer private RSS-feeds, så du kan lytte i enhver podcastafspiller, du allerede bruger.
Kapitelværktøjer
Rediger og slå kapiteldata op via Audnexus API'en, og indlejre derefter opdaterede metadata direkte i lydfiler for nøjagtig kapitelnavigation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Audiobookshelf
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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