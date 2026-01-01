Audiobookshelf er en omfattende selvhostet medieserver, der er bygget specifikt til lydbøger, podcasts og e-bøger. Den tilbyder en Progressiv webapp, der er tilgængelig fra enhver browser, samt native iOS- og Android-apps med understøttelse af offline lytning. Platformen streamer alle lydformater on-the-fly, henter metadata og coverart automatisk og holder individuel afspilningsfremgang synkroniseret på tværs af alle enheder for hver bruger.

Selvhosting giver dig fuld kontrol over dit mediebibliotek — ingen abonnementsgebyrer, ingen filstørrelsesbegrænsninger og ingen vendor lock-in. Automatisk podcast-download, RSS-feed-generering, kapitelstyring og værktøjer til fletning af lydfiler gør Audiobookshelf til en komplet erstatning for kommercielle lydbogsplatforme, samtidig med at dine lyttevaner og købte indhold holdes helt private.