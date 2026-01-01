Implementer Smocker med ét-klik installation.
Enkel og effektiv HTTP-mockserver og proxy med en indbygget admin-brugerflade til test og fejlfinding af API'er.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Smocker
Smocker er en open source HTTP mockserver og proxy bygget til ingeniører, der har brug for realistiske, deterministiske API-svar under udvikling og test. Udviklere definerer mock-slutpunkter deklarativt i YAML eller JSON, afspiller scenarier og inspicerer hver indgående anmodning i en live admin-brugerflade uden at skrive nogen 'glue code'.
Selv-hosting af Smocker på din egen VPS giver teams et delt mocking-miljø til integrationstest, kontraktverifikation og demoer, med fuld kontrol over netværksadgang, registreret trafik og oppetidsgarantier, som offentlige mocking-tjenester ikke kan matche.
Vigtige funktioner i Smocker
Deklarative mocks
Definer HTTP-svar i YAML eller JSON med request-matchere, dynamiske skabeloner og ordnede scenarier for forudsigelige testkørsler.
Live admin-UI
Inspicer hver indgående anmodning, se matchede mocks, og nulstil tilstand fra et browserbaseret dashboard bygget til hurtige feedbackloops.
Proxy og optag
Videresend umatchede anmodninger til en rigtig upstream, og indfang svarene som genanvendelige mocks til offline-test.
Sessioner og historik
Gruppér opkald i navngivne sessioner for at isolere testkørsler, genafspille trafik og sammenligne adfærd på tværs af udgivelser.
REST API-styring
Administrer mocks, sessioner og historik programmatisk fra CI-pipelines ved hjælp af en komplet REST API.
Letvægtscontainer
Enkelt Go-binær pakket som et lille Docker-billede starter på millisekunder og kører komfortabelt på enhver VPS-plan.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Smocker
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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