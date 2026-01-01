Smocker er en open source HTTP mockserver og proxy bygget til ingeniører, der har brug for realistiske, deterministiske API-svar under udvikling og test. Udviklere definerer mock-slutpunkter deklarativt i YAML eller JSON, afspiller scenarier og inspicerer hver indgående anmodning i en live admin-brugerflade uden at skrive nogen 'glue code'.

Selv-hosting af Smocker på din egen VPS giver teams et delt mocking-miljø til integrationstest, kontraktverifikation og demoer, med fuld kontrol over netværksadgang, registreret trafik og oppetidsgarantier, som offentlige mocking-tjenester ikke kan matche.