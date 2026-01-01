Udrul LiteLLM med etkliksinstallation
Samlet AI-gateway, der giver OpenAI-kompatibel API-adgang til over 100 LLM'er fra enhver udbyder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LiteLLM
LiteLLM er en open source AI-gateway, der giver hver LLM den samme OpenAI-kompatible API, så dine applikationer kan skifte mellem OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock og over 100 andre udbydere uden kodeændringer. Den håndterer load balancing, automatisk failover, virtuel API-nøglestyring, forbrugssporing og ratebegrænsning fra en enkelt admin-grænseflade.
Selv-hosting af LiteLLM holder dine API-nøgler og brugsdata inden for din egen infrastruktur, eliminerer drosling og ratebegrænsninger fra delte proxytjenester og giver dit team et centralt kontrolplan for al LLM-brug – afgørende for organisationer, der administrerer AI-omkostninger og compliance i stor skala.
Vigtige funktioner i LiteLLM
100+ LLM-udbydere
Få adgang til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock og snesevis flere via et enkelt samlet API-slutpunkt.
Belastningsfordeling og Fejloverførsel
Fordel anmodninger mellem flere udbydere og skift automatisk over til backups, når en udbyder er utilgængelig.
Forbrugssporing og Budgetter
Overvåg LLM-omkostninger i realtid, og sæt budgetgrænser pr. bruger eller pr. team for at forhindre løbsk API-forbrug.
Virtuel Nøgleadministration
Udsted virtuelle API-nøgler med afgrænset omfang til teams og applikationer med finkornede adgangskontroller og brugssporing.
Avanceret routing
Rout anmodninger efter omkostninger, latenstid eller brugerdefinerede regler for altid at bruge den bedste model til hver anmodningstype.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LiteLLM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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