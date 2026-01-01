LiteLLM er en open source AI-gateway, der giver hver LLM den samme OpenAI-kompatible API, så dine applikationer kan skifte mellem OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock og over 100 andre udbydere uden kodeændringer. Den håndterer load balancing, automatisk failover, virtuel API-nøglestyring, forbrugssporing og ratebegrænsning fra en enkelt admin-grænseflade.

Selv-hosting af LiteLLM holder dine API-nøgler og brugsdata inden for din egen infrastruktur, eliminerer drosling og ratebegrænsninger fra delte proxytjenester og giver dit team et centralt kontrolplan for al LLM-brug – afgørende for organisationer, der administrerer AI-omkostninger og compliance i stor skala.