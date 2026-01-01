Open Notebook er en selvhostet, AI-native notesbogplatform, der holder din skrivning, forskning og AI-assistance i et enkelt miljø. I stedet for at skifte mellem dokumenter, chatgrænseflader og spredte filsystemer skaber Open Notebook ét arbejdsområde, hvor noter, uploadede filer og AI-kontekst forbliver forbundet – hvilket gør det lettere at bevæge sig fra grove ideer til struktureret dokumentation uden at miste den viden, du opbygger over tid.

Denne implementering parrer Open Notebook med SurrealDB til vedvarende lagring, og holder alle dine noter og AI-interaktionshistorik på din egen infrastruktur. Selvhosting betyder, at dine data aldrig passerer gennem tredjeparts SaaS-systemer, og du bevarer fuld kontrol over adgang, sikkerhedskopier og opbevaring.