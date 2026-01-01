Udrul Open Notebook med et-klik-installation.
AI-native videnarbejdsområde, der kombinerer notetagning, dokumenthåndtering og kontekstuel AI-chat i én selvhostet app.
Vælg en VPS-pakke til Open Notebook
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open Notebook
Open Notebook er en selvhostet, AI-native notesbogplatform, der holder din skrivning, forskning og AI-assistance i et enkelt miljø. I stedet for at skifte mellem dokumenter, chatgrænseflader og spredte filsystemer skaber Open Notebook ét arbejdsområde, hvor noter, uploadede filer og AI-kontekst forbliver forbundet – hvilket gør det lettere at bevæge sig fra grove ideer til struktureret dokumentation uden at miste den viden, du opbygger over tid.
Denne implementering parrer Open Notebook med SurrealDB til vedvarende lagring, og holder alle dine noter og AI-interaktionshistorik på din egen infrastruktur. Selvhosting betyder, at dine data aldrig passerer gennem tredjeparts SaaS-systemer, og du bevarer fuld kontrol over adgang, sikkerhedskopier og opbevaring.
Vigtige funktioner i Open Notebook
Samlet AI-arbejdsområde
Noter og AI-chat deler den samme kontekst, så assistenten trækker på dine faktiske dokumenter i stedet for kun generel viden.
SurrealDB Backend
Dedikeret SurrealDB-instans leverer hurtig, vedvarende lagring til noter, uploadede filer og databasetilstand på tværs af genstarter.
Kontekstbevidst assistance
Stil spørgsmål om dit eget materiale og få svar baseret på de noter og dokumenter, du allerede har skrevet.
Privat som standard
Alle data forbliver på din VPS – ingen SaaS-synkronisering, ingen tredjepartsadgang til dine noter eller AI-samtaler.
Fleksibel Videnstyring
Velegnet til personlige forskningsdagbøger, ingeniørdriftshåndbøger, produktplanlægning og langsigtede vidensbaser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Notebook
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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