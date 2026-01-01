Ghost er et fuldt open source headless CMS bygget op omkring behovene hos professionelle udgivere. I modsætning til generelle content management-systemer er hver funktion – fra editoren til native e-mailnyhedsbreve og medlemsstyring – designet specifikt til skribenter og online-skabere.

Selv-hosting af Ghost på din VPS betyder, at du ejer din abonnentliste, kontrollerer dit indhold og undgår gebyrer pr. medlem og platformslåsning. Med en MySQL-database inkluderet forbliver dine indlæg, medlemmer og indstillinger pålideligt uden at være afhængig af nogen tredjepartstjeneste.