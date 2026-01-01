Installer Ghost med enkeltklikinstallation.
Open source-publiceringsplatform til professionelle bloggere, nyhedsbreve og betalte medlemskaber.
Vælg en VPS-pakke til Ghost
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ghost
Ghost er et fuldt open source headless CMS bygget op omkring behovene hos professionelle udgivere. I modsætning til generelle content management-systemer er hver funktion – fra editoren til native e-mailnyhedsbreve og medlemsstyring – designet specifikt til skribenter og online-skabere.
Selv-hosting af Ghost på din VPS betyder, at du ejer din abonnentliste, kontrollerer dit indhold og undgår gebyrer pr. medlem og platformslåsning. Med en MySQL-database inkluderet forbliver dine indlæg, medlemmer og indstillinger pålideligt uden at være afhængig af nogen tredjepartstjeneste.
Vigtige funktioner i Ghost
Indbyggede medlemskaber
Opret gratis eller betalte medlemskabsniveauer med indbygget Stripe-integration – uden plugins eller ekstra tjenester.
Indbyggede nyhedsbreve
Send e-mailnyhedsbreve direkte til abonnenter fra Ghost uden at tilslutte en separat e-mailplatform.
Moderne editor
Blokbaseret editor med rich media-indlejringer, gallerier og kodeinjektion designet til publicering af langt indhold.
Headless CMS API
Content- og Admin-API'er lader dig levere indhold til ethvert front-end framework, mens Ghost forbliver back-end.
SEO og planlægning
Indbygget SEO-optimering, automatiske sitemaps og indholdsplanlægning sikrer, at din publikation fungerer optimalt og er organiseret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ghost
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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