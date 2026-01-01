Udrul Mongo Express med enkeltklikinstallation
Webbaseret administrativ grænseflade til MongoDB, der lader dig gennemse, redigere og administrere databaser via en browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mongo Express
Mongo Express er en letvægts, open source webbrugerflade til MongoDB, bygget med Node.js og Bootstrap 5. Den lader dig oprette forbindelse til en MongoDB-instans og straks begynde at gennemse databaser, udforske samlinger, redigere dokumenter og køre forespørgsler – alt sammen fra en browserfane, uden at der kræves en lokal databaseklient. Brugerfladen håndterer fulde CRUD-operationer på tværs af databaser, samlinger og individuelle dokumenter og understøtter hele spektret af BSON-datatyper, så dokumenter vises og redigeres nøjagtigt.
Selv-hosting af Mongo Express sammen med din MongoDB-database på en VPS holder begge tjenester på det samme private netværk, så din databaseport aldrig udsættes for internettet, mens admin-brugerfladen forbliver tilgængelig via HTTPS gennem Traefik.
Vigtige funktioner i Mongo Express
Fuld CRUD-operationer
Opret, læs, opdater og slet databaser, samlinger og dokumenter via en ren browsergrænseflade uden at skrive nogen shellkommandoer.
Inline dokumenteditor
Rediger dokumenter direkte i brugerfladen med komplet BSON-typesupport, så værdier som ObjectId, Date og NumberLong håndteres korrekt.
Import og eksport af samlinger
Importer og eksporter samlingsdata i JSON-format til migreringer, sikkerhedskopier eller deling af datasæt-snapshots mellem miljøer.
Indeksstyring
Vis, opret og slet indekser på enhver samling for at forstå og optimere forespørgselsydelsen uden at forlade browseren.
GridFS filhåndtering
Gennemse og administrer store filer gemt i MongoDB GridFS-buckets direkte via brugerfladen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mongo Express
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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