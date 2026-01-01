Mongo Express er en letvægts, open source webbrugerflade til MongoDB, bygget med Node.js og Bootstrap 5. Den lader dig oprette forbindelse til en MongoDB-instans og straks begynde at gennemse databaser, udforske samlinger, redigere dokumenter og køre forespørgsler – alt sammen fra en browserfane, uden at der kræves en lokal databaseklient. Brugerfladen håndterer fulde CRUD-operationer på tværs af databaser, samlinger og individuelle dokumenter og understøtter hele spektret af BSON-datatyper, så dokumenter vises og redigeres nøjagtigt.

Selv-hosting af Mongo Express sammen med din MongoDB-database på en VPS holder begge tjenester på det samme private netværk, så din databaseport aldrig udsættes for internettet, mens admin-brugerfladen forbliver tilgængelig via HTTPS gennem Traefik.