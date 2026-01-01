Udrul Eclipse Hawkbit med ét-kliks-installation
Open source IoT-opdateringsstyring til udrulning af firmware og software til flåder af forbundne edge-enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit er et domæneuafhængigt backend-rammeværk til udrulning af softwareopdateringer til begrænsede edge-enheder, gateways og controllere forbundet til IP-baserede netværk. Bygget på Java og Spring leverer det den server-side infrastruktur, som flådeoperatører har brug for til at planlægge, målrette og overvåge over-the-air opdateringer i industriel skala.
Selv-hosting af Hawkbit på din egen VPS holder enhedsinventar, artefaktbinære filer og udrulningstelemetri under din kontrol, uden gebyrer pr. enhed eller leverandørlåsning. Det eksponerer Direct Device Integration API'et for enheder og et Management API til orkestrering af kampagner fra dine egne værktøjer.
Vigtige funktioner i Eclipse Hawkbit
Målrettede udrulninger
Definer udrulningsgrupper ud fra enhedsattributter og fremskridtsopdateringer i kontrollerede bølger med succesgrænser og automatiske tilbageførelsestriggerpunkter.
Artefaktlager
Upload, versionér og lever firmwarebilleder, OS-pakker og applikationspakker fra et indbygget artefaktlager med kontrolsumverifikation.
Direkte Enheds-API
Enheder afspørger DDI REST-grænsefladen for at hente tildelte opdateringer, rapportere fremskridt og bekræfte installationsresultater uden skræddersyet transportkode.
Multi-lejerklar
Isoler enhedsflåder, brugere og softwarelagre pr. lejer – nyttigt til administration af kundeimplementeringer eller adskillelse af produktlinjer.
Administration REST API
Styr udrulninger, mål, distributionssæt og softwaremoduler programmatisk for at integrere med CI/CD-pipelines og eksisterende driftsværktøjer.
RabbitMQ eventbus
Stream enhedsstatusændringer og udrulningshændelser til RabbitMQ, så downstream-systemer kan reagere i realtid uden at polle databasen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Eclipse Hawkbit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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