Eclipse Hawkbit er et domæneuafhængigt backend-rammeværk til udrulning af softwareopdateringer til begrænsede edge-enheder, gateways og controllere forbundet til IP-baserede netværk. Bygget på Java og Spring leverer det den server-side infrastruktur, som flådeoperatører har brug for til at planlægge, målrette og overvåge over-the-air opdateringer i industriel skala.

Selv-hosting af Hawkbit på din egen VPS holder enhedsinventar, artefaktbinære filer og udrulningstelemetri under din kontrol, uden gebyrer pr. enhed eller leverandørlåsning. Det eksponerer Direct Device Integration API'et for enheder og et Management API til orkestrering af kampagner fra dine egne værktøjer.