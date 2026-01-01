Implementer Bytebase med enkeltklikinstallation
Open source-database DevOps-platform til gennemgang, godkendelse og implementering af skemaændringer sikkert på tværs af miljøer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bytebase
Bytebase er en open source database DevOps-platform, der bringer softwareudviklingsdisciplin til databaseændringsstyring. Hvor de fleste teams er afhængige af ad hoc SQL-scripts eller uformelle DBA-godkendelser, leverer Bytebase strukturerede gennemgangsarbejdsgange, udrulningspipelines til flere miljøer og 200+ indbyggede SQL-gennemgangsregler, der afspejler, hvordan applikationskode leveres.
Den understøtter over 20 databasesystemer — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake og mere — fra en enkelt webgrænseflade. Selv-hosting holder databaselegitimationsoplysninger og ændringshistorik fuldstændigt inden for din egen infrastruktur, uden at nogen tredjepartstjeneste nogensinde får adgang til dine skemaer eller data.
Vigtige funktioner i Bytebase
Arbejdsgange for databaseændringer
Diriger hver skemamigrering gennem konfigurerbare gennemgangs- og godkendelsestrin, før den når ethvert databasemiljø.
Indbygget SQL-gennemgang
Over 200 regler fanger anti-mønstre, manglende indekser og destruktive operationer automatisk, før en ændring godkendes.
GitOps-integration
Forbind Bytebase til dit Git-repository, så databasmigrationer følger den samme pull-request-proces som applikationskode.
Multimiljøudrulninger
Definer ordnede pipelines på tværs af udvikling, staging og produktion med påkrævede godkendelsestrin på hvert trin.
Revision og overholdelse
Hver migration og godkendelse registreres i en manipulationssikker log med tidsstempler og brugertilknytning, som understøtter SOC 2 og lignende rammer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bytebase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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