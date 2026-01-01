Bytebase er en open source database DevOps-platform, der bringer softwareudviklingsdisciplin til databaseændringsstyring. Hvor de fleste teams er afhængige af ad hoc SQL-scripts eller uformelle DBA-godkendelser, leverer Bytebase strukturerede gennemgangsarbejdsgange, udrulningspipelines til flere miljøer og 200+ indbyggede SQL-gennemgangsregler, der afspejler, hvordan applikationskode leveres.

Den understøtter over 20 databasesystemer — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake og mere — fra en enkelt webgrænseflade. Selv-hosting holder databaselegitimationsoplysninger og ændringshistorik fuldstændigt inden for din egen infrastruktur, uden at nogen tredjepartstjeneste nogensinde får adgang til dine skemaer eller data.