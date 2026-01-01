SnappyMail er en moderne, letvægts webmailklient, der giver dig adgang til enhver IMAP-e-mailkonto via en ren browsergrænseflade. Det er en vedligeholdt fork af RainLoop, genopbygget for ydeevne — JavaScript-nyttelasten er cirka 66 % mindre end originalen, hvilket betyder hurtigere indlæsningstider selv på langsomme forbindelser. SnappyMail understøtter flere IMAP-konti, PGP-kryptering, Sieve-mailfiltre, mørk tilstand og fuld tastaturnavigation.

Selv-hosting af SnappyMail på din VPS placerer en privat browserbaseret mailklient på din egen infrastruktur uden tredjeparts-telemetri, ingen reklamer og ingen konto krævet fra en ekstern tjeneste. Dine e-mail-legitimationsoplysninger gemmes kun på din server og transmitteres kun mellem din VPS og din eksisterende mailudbyder.