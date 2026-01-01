Installer SnappyMail med ét klik
Letvægts selvhostet webmailklient til adgang til IMAP e-mailkonti fra enhver browser, uden sporing eller annoncer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SnappyMail
SnappyMail er en moderne, letvægts webmailklient, der giver dig adgang til enhver IMAP-e-mailkonto via en ren browsergrænseflade. Det er en vedligeholdt fork af RainLoop, genopbygget for ydeevne — JavaScript-nyttelasten er cirka 66 % mindre end originalen, hvilket betyder hurtigere indlæsningstider selv på langsomme forbindelser. SnappyMail understøtter flere IMAP-konti, PGP-kryptering, Sieve-mailfiltre, mørk tilstand og fuld tastaturnavigation.
Selv-hosting af SnappyMail på din VPS placerer en privat browserbaseret mailklient på din egen infrastruktur uden tredjeparts-telemetri, ingen reklamer og ingen konto krævet fra en ekstern tjeneste. Dine e-mail-legitimationsoplysninger gemmes kun på din server og transmitteres kun mellem din VPS og din eksisterende mailudbyder.
Vigtige funktioner i SnappyMail
Flere IMAP-konti
Forbind og skift mellem et hvilket som helst antal IMAP-konti fra en enkelt SnappyMail-session, herunder Gmail, Outlook, Fastmail eller selvhostede mailservere.
PGP-kryptering
Skriv og læs PGP-krypterede beskeder direkte i browseren uden at installere en mailklientudvidelse eller administrere nøgler uden for grænsefladen.
Sievefiltereditor
Skriv og administrer serverside Sieve mailfiltreringsregler direkte i SnappyMail, automatiserer mappesortering og meddelelseshåndtering uden klientbaserede regler.
Ingen sporing eller reklamer
SnappyMail indeholder ingen analyser, ingen knapper til sociale medier og ingen tredjepartsscripts — mailindhold og metadata forbliver udelukkende inden for din infrastruktur.
Mørk tilstand og temaer
Indbygget mørktilstand og flere temamuligheder lader brugere tilpasse grænsefladen uden browserudvidelser eller brugerdefinerede CSS-tilsidesættelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SnappyMail
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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