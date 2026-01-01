Open source Zapier-alternativ til at forbinde apps og automatisere arbejdsgange uden kodning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Automatisch
Automatisch er en open source workflow-automatiseringsplatform, der lader dig forbinde applikationer og automatisere gentagne opgaver gennem en visuel no-code-grænseflade. Ligesom Zapier eller Make opretter du flows, der udløser handlinger på tværs af tjenester – men med Automatisch forbliver alle dine data og automatiseringslogik på din egen server uden prissætning per opgave eller brugsgrænser.
Selv-hosting af Automatisch betyder, at dine API-legitimationsoplysninger, workflowdata og forretningslogik aldrig forlader din infrastruktur. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til workflow-lagring, Redis til opgavekø og en dedikeret arbejdsproces til pålidelig baggrundsudførelse. Log ind med standardlegitimationsoplysningerne, og skift dem med det samme fra indstillingerne.
Vigtige funktioner i Automatisch
Visuel flowbygger
Opret automatiseringsarbejdsgange ved at forbinde triggere og handlinger i en træk-og-slip-grænseflade uden at skrive kode.
Appintegrationer
Opret forbindelse til populære tjenester som Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio og mange flere via indbyggede forbindelser.
Webhook-triggere
Start arbejdsgange fra eksterne begivenheder ved hjælp af indgående webhooks til realtidsautomatisering fra enhver kilde.
Betinget logik
Tilføj filtre og betingelser til arbejdsgange, så handlinger kun udføres, når specifikke kriterier er opfyldt.
Baggrundsarbejder
Dedikeret arbejdsproces sikrer pålidelig udførelse af langvarige og planlagte automatiseringsopgaver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Automatisch
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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