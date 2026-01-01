Automatisch er en open source workflow-automatiseringsplatform, der lader dig forbinde applikationer og automatisere gentagne opgaver gennem en visuel no-code-grænseflade. Ligesom Zapier eller Make opretter du flows, der udløser handlinger på tværs af tjenester – men med Automatisch forbliver alle dine data og automatiseringslogik på din egen server uden prissætning per opgave eller brugsgrænser.

Selv-hosting af Automatisch betyder, at dine API-legitimationsoplysninger, workflowdata og forretningslogik aldrig forlader din infrastruktur. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til workflow-lagring, Redis til opgavekø og en dedikeret arbejdsproces til pålidelig baggrundsudførelse. Log ind med standardlegitimationsoplysningerne, og skift dem med det samme fra indstillingerne.