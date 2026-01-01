Trip er en selvhostet minimalistisk kortsporer og rejseplanlægger, der lader dig indsamle interessepunkter på interaktive kort og omdanne dem til strukturerede flerdagsrejseplaner. Bygget op omkring en ren, distraktionsfri grænseflade fokuserer den på de to aktiviteter, rejsende faktisk gentager: at markere steder, der er værd at besøge, og samle dem til rejser med datoer, noter og vedhæftede filer.

At køre Trip på din egen VPS holder hvert interessepunkt, hver rejseplan og hvert rejsefællelink inden for infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen telemetri, ingen reklamer og ingen tredjeparts-cloud — dine destinationer og rejseplaner forlader aldrig din server, mens OIDC-integration lader dig forbinde Trip til en eksisterende single sign-on-opsætning, når du ønsker det.