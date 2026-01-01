Installér Trip med et-klik-installation
Minimalistisk selvhostet kortsporer og rejseplanlægger til at organisere interessepunkter og flerdagsrejseplaner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Trip
Trip er en selvhostet minimalistisk kortsporer og rejseplanlægger, der lader dig indsamle interessepunkter på interaktive kort og omdanne dem til strukturerede flerdagsrejseplaner. Bygget op omkring en ren, distraktionsfri grænseflade fokuserer den på de to aktiviteter, rejsende faktisk gentager: at markere steder, der er værd at besøge, og samle dem til rejser med datoer, noter og vedhæftede filer.
At køre Trip på din egen VPS holder hvert interessepunkt, hver rejseplan og hvert rejsefællelink inden for infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen telemetri, ingen reklamer og ingen tredjeparts-cloud — dine destinationer og rejseplaner forlader aldrig din server, mens OIDC-integration lader dig forbinde Trip til en eksisterende single sign-on-opsætning, når du ønsker det.
Vigtige funktioner i Trip
Interaktive POI-kort
Placer, kategoriser og filtrer interessepunkter på tilpasselige kortfliser bygget på Leaflet til hurtig, mobilvenlig udforskning.
Flerdagsrejseplaner
Gruppér POI'er i dag-for-dag rejseplaner med noter, omkostninger og vedhæftede filer, så hele planen er samlet ét sted.
Rejsesamarbejde
Del rejser med rejsefæller, så alle ser den samme rejseplan og opdateringer uden at jonglere med chattråde eller regneark.
OIDC enkeltlogon
Valgfrit OpenID Connect-login lader dig genbruge din eksisterende identitetsudbyder i stedet for at administrere en separat Trip-konto.
Privatliv som standard
Ingen telemetri, sporing eller annoncer – hvert sted, foto og tur forbliver på din VPS under din direkte kontrol.
Letvægts SQLite
Enkelt container understøttet af SQLite med en enkelt lagerenhed, hvilket gør sikkerhedskopier og migreringer til en ligetil filkopi.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Trip
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.