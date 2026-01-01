Ant Media Server Community Edition er en open source-streamingserver bygget til livevideo med ultralav latenstid. Den accepterer indtagelse via RTMP, SRT og WebRTC og leverer streams til seere via WebRTC (~0,5 sekunders latenstid), HLS, CMAF LL-HLS, DASH og RTSP — alt fra en enkelt server. Et indbygget admin-dashboard lader dig administrere streams, konfigurere applikationer og overvåge forbindelser uden eksterne værktøjer.

Selv-hosting på din egen VPS betyder ingen gebyrer pr. stream, ingen tredjepartsplatformsbegrænsninger og fuldt ejerskab af dine publikumsdata. Uanset om du bygger en telemedicinsk platform, et e-læringsklasselokale, en liveauktion eller en sportsudsendelse, giver Ant Media Server dig en produktionsklar platform, som du kontrollerer fuldstændigt.