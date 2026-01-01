Implementer Ant Media Server CE med et-klik-installation
Open source-medieserver, der leverer WebRTC-, RTMP-, SRT- og HLS-streaming på under et sekund med et integreret administrationspanel.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition er en open source-streamingserver bygget til livevideo med ultralav latenstid. Den accepterer indtagelse via RTMP, SRT og WebRTC og leverer streams til seere via WebRTC (~0,5 sekunders latenstid), HLS, CMAF LL-HLS, DASH og RTSP — alt fra en enkelt server. Et indbygget admin-dashboard lader dig administrere streams, konfigurere applikationer og overvåge forbindelser uden eksterne værktøjer.
Selv-hosting på din egen VPS betyder ingen gebyrer pr. stream, ingen tredjepartsplatformsbegrænsninger og fuldt ejerskab af dine publikumsdata. Uanset om du bygger en telemedicinsk platform, et e-læringsklasselokale, en liveauktion eller en sportsudsendelse, giver Ant Media Server dig en produktionsklar platform, som du kontrollerer fuldstændigt.
Vigtige funktioner i Ant Media Server CE
Ultralav forsinkelse WebRTC
Modtag og afspil strømme med under 0,5 sekunders ende-til-ende latenstid over WebRTC, hvilket muliggør interaktive realtidsvideooplevelser.
Multi-protokolindlæsning
Accepter live-streams fra OBS, FFmpeg, IP-kameraer og enhver RTMP-, SRT- eller WebRTC-kompatibel kilde uden yderligere konfiguration.
HLS og CMAF levering
Lever streaminger via standard HLS og CMAF LL-HLS, så seere på enhver enhed eller CDN kan se uden plugins.
Indbygget admindashboard
Administrer streamingapplikationer, inspicer livesessioner, og konfigurer serverindstillinger via den integrerede webkonsol på port 5080.
Optagelse og VOD
Optag automatisk livestreams til MP4 eller HLS, og server dem som on-demand indhold fra den samme server.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ant Media Server CE
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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