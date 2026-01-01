Invidious er en open source, privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube, der lader seere se videoer, gennemse kanaler og følge abonnementer uden at udsætte sig selv for YouTubes sporing, annoncering eller kontokrav. Web-brugerfladen henter videodata via en server-side proxy, så YouTube aldrig ser seerens IP-adresse, browser-fingeraftryk eller sessionscookies – kun Invidious-instansens IP vises i YouTubes logfiler.

Selv-hosting af Invidious på din VPS giver dig en personlig, reklamefri YouTube-visningsoplevelse plus muligheden for at dele med venner og familie. Abonnementer, afspilningslister og visningshistorik ligger i en privat PostgreSQL-database på din server i stedet for på din Google-konto, og RSS-feeds lader dig følge kanaler uden nogensinde at åbne youtube.com.