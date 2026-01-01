Op til 70% rabat på Invidious

Installer Invidious med et-klik-installation.

Privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube – se videoer uden annoncer, sporing eller en Google-konto.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer Invidious med et-klik-installation.

Vælg en VPS-pakke til Invidious

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Invidious

Invidious er en open source, privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube, der lader seere se videoer, gennemse kanaler og følge abonnementer uden at udsætte sig selv for YouTubes sporing, annoncering eller kontokrav. Web-brugerfladen henter videodata via en server-side proxy, så YouTube aldrig ser seerens IP-adresse, browser-fingeraftryk eller sessionscookies – kun Invidious-instansens IP vises i YouTubes logfiler.

Selv-hosting af Invidious på din VPS giver dig en personlig, reklamefri YouTube-visningsoplevelse plus muligheden for at dele med venner og familie. Abonnementer, afspilningslister og visningshistorik ligger i en privat PostgreSQL-database på din server i stedet for på din Google-konto, og RSS-feeds lader dig følge kanaler uden nogensinde at åbne youtube.com.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Invidious

Ingen sporing eller reklamer

Videoer sendes via proxy via din server, så YouTube aldrig ser seernes IP-adresser, browserfingeraftryk eller adfærdsmæssige data – og der er ingen pre-roll- eller mid-roll-annoncer.

Google-konto er ikke nødvendigt

Se videoer, abonner på kanaler, opret afspilningslister og spor visningshistorik uden nogensinde at logge ind på en Google-konto eller acceptere YouTubes vilkår.

Abonnementer og feeds

Abonner på YouTube-kanaler via en lokal konto på din Invidious-instans, med valgfri RSS-feeds til at følge kanaler i enhver feedlæser.

Kvalitet og codecvalg

Vælg videokvalitet, codec (VP9, AV1, H.264) og lydsprog manuelt i stedet for at lade YouTubes autokvalitet bestemme for dig.

Mørk tilstand og temaer

Flere indbyggede temaer, herunder en ren mørk tilstand, samt en poleret, minimal brugerflade uden YouTubes anbefalingsmotor eller rod i sidepanelet.

JSON API til værktøjer

Omfattende REST API eksponerer videodata, kanalinfo og søgeresultater, så eksterne værktøjer kan integrere uden at skrabe HTML.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Invidious

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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