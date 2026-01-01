Installer Invidious med et-klik-installation.
Privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube – se videoer uden annoncer, sporing eller en Google-konto.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Invidious
Invidious er en open source, privatlivsrespekterende alternativ front-end til YouTube, der lader seere se videoer, gennemse kanaler og følge abonnementer uden at udsætte sig selv for YouTubes sporing, annoncering eller kontokrav. Web-brugerfladen henter videodata via en server-side proxy, så YouTube aldrig ser seerens IP-adresse, browser-fingeraftryk eller sessionscookies – kun Invidious-instansens IP vises i YouTubes logfiler.
Selv-hosting af Invidious på din VPS giver dig en personlig, reklamefri YouTube-visningsoplevelse plus muligheden for at dele med venner og familie. Abonnementer, afspilningslister og visningshistorik ligger i en privat PostgreSQL-database på din server i stedet for på din Google-konto, og RSS-feeds lader dig følge kanaler uden nogensinde at åbne youtube.com.
Vigtige funktioner i Invidious
Ingen sporing eller reklamer
Videoer sendes via proxy via din server, så YouTube aldrig ser seernes IP-adresser, browserfingeraftryk eller adfærdsmæssige data – og der er ingen pre-roll- eller mid-roll-annoncer.
Google-konto er ikke nødvendigt
Se videoer, abonner på kanaler, opret afspilningslister og spor visningshistorik uden nogensinde at logge ind på en Google-konto eller acceptere YouTubes vilkår.
Abonnementer og feeds
Abonner på YouTube-kanaler via en lokal konto på din Invidious-instans, med valgfri RSS-feeds til at følge kanaler i enhver feedlæser.
Kvalitet og codecvalg
Vælg videokvalitet, codec (VP9, AV1, H.264) og lydsprog manuelt i stedet for at lade YouTubes autokvalitet bestemme for dig.
Mørk tilstand og temaer
Flere indbyggede temaer, herunder en ren mørk tilstand, samt en poleret, minimal brugerflade uden YouTubes anbefalingsmotor eller rod i sidepanelet.
JSON API til værktøjer
Omfattende REST API eksponerer videodata, kanalinfo og søgeresultater, så eksterne værktøjer kan integrere uden at skrabe HTML.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Invidious
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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