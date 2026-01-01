Docmost er et moderne open source-alternativ til Notion og Confluence, designet til teams, der har brug for samarbejdsredigering i realtid uden de privatlivs-kompromiser, der følger med cloud-hostede platforme. Flere brugere kan redigere den samme side samtidigt med konfliktfri synkronisering, mens arbejdsområder giver en klar adskillelse mellem teams, projekter eller afdelinger.

Selv-hosting af Docmost på din VPS betyder, at din interne dokumentation, arkitektoniske beslutninger og følsomme vidensbaseindhold aldrig forlader din infrastruktur. Den inkluderede PostgreSQL-database og Redis-cache leverer den ydeevne og pålidelighed, som samarbejdsredigering kræver, med vedvarende lagring, der beskytter din dokumentation på tværs af opdateringer.