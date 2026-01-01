Udrul Docmost med etkliksinstallation
Open source-samarbejdswiki-platform med redigering i realtid, diagrammer og teamrum.
Vælg en VPS-pakke til Docmost
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Docmost
Docmost er et moderne open source-alternativ til Notion og Confluence, designet til teams, der har brug for samarbejdsredigering i realtid uden de privatlivs-kompromiser, der følger med cloud-hostede platforme. Flere brugere kan redigere den samme side samtidigt med konfliktfri synkronisering, mens arbejdsområder giver en klar adskillelse mellem teams, projekter eller afdelinger.
Selv-hosting af Docmost på din VPS betyder, at din interne dokumentation, arkitektoniske beslutninger og følsomme vidensbaseindhold aldrig forlader din infrastruktur. Den inkluderede PostgreSQL-database og Redis-cache leverer den ydeevne og pålidelighed, som samarbejdsredigering kræver, med vedvarende lagring, der beskytter din dokumentation på tværs af opdateringer.
Vigtige funktioner i Docmost
Realtidssamskrivning
Flere teammedlemmer kan redigere den samme side samtidig med konfliktfri synkronisering, der føles øjeblikkelig og naturlig.
Indbygget diagramtegning
Draw.io, Excalidraw og Mermaid er direkte tilgængelige i editoren, så visuel dokumentation forbliver ved siden af skriftligt indhold.
Rumbaseret organisation
Adskil indhold efter team, projekt eller afdeling med individuelle arbejdsområder, hver med deres egne medlemmer og tilladelsesindstillinger.
Granulære tilladelser
Brugergrupper og adgangskontroller på sideniveau lader dig dele det rette indhold med de rette personer i hele din organisation.
Fuld versionshistorik
Alle ændringer registreres, så du kan gennemgå tidligere revisioner eller gendanne en tidligere version af en side til enhver tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Docmost
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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